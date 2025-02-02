加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
關稅貿易
新聞專題
關稅貿易2/45
首頁 / 國際

川普對加墨祭關稅 分析：恐衝擊汽車、電子及農產品

2025/2/2 20:48（2/2 21:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅。（中央社製圖）
美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅，分析人士預料，這將衝擊汽車和電子產業，又因美國農產品進口主要仰賴這兩國，意味關稅將造成熱門食品如酪梨和番茄價格上揚。

法新社報導，據加拿大統計局（Statistics Canada），加國近8成的商品出口至美國，價值高達約莫4100億美元（約新台幣13.5兆）。

有鑑於加拿大對美出口的商品，汽車與能源就占了超過40%，因此徵收25%關稅將對加國這兩個產業造成嚴重衝擊。

而美國的建材也是進口自加拿大，如此一來，課徵關稅可能會造成建築成本上揚，美國全國住宅建商協會（National Association of Home Builders）主席哈里斯（Carl Harris）表示，軟木和石膏是建商所需的兩項重要建材，超過7成的進口來自加拿大和墨西哥。

至於墨西哥方面，據墨西哥國家統計局（National Institute of Statistics），去年墨國外銷的商品中，有84%出口至美國，金額超過5100億美元（約新台幣16.8兆）。

涵蓋車輛與零組件的汽車產業，以及電子與機械產業，極可能遭受最嚴重的衝擊。凱投宏觀（Capital Economics）分析師說，墨西哥的上述產業產品約莫半數銷往美國。

川普對加拿大和墨西哥課徵25%的關稅，也可能對於食品造成影響，據美國農業部，2023年，美國蔬菜的進口63%來自墨西哥，至於水果和堅果的進口，來自墨西哥所占比例將近5成。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國的酪梨超過8成來自墨西哥，意味著進口成本攀升，像是酪梨醬等食品售價也會隨之上漲。

經濟學家警告，美國的高額關稅與其他報復措施，可能造成加拿大與墨西哥的經濟陷入衰退。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140202

#加拿大
#物價
#通膨
#墨西哥
延伸閱讀
美國4日起對加墨徵25%關稅 加拿大能源商品僅徵10%川普對墨加中徵收關稅 恐再掀起貿易戰川普加徵10%關稅 中國：將向WTO提訴訟、採反制措施加拿大報復川普 對3.5兆美國商品徵收25%關稅川普揮下關稅大棒 墨西哥將祭報復性措施反制韓媒：若美課關稅爆發貿易戰 韓國出口恐減逾兆元
關稅貿易
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普關稅政策 日本財長：高度關切對全球經貿影響
69
更多編輯台推薦新聞：