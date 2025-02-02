韓媒：若美課關稅爆發貿易戰 韓國出口恐減逾兆元
2025/2/2 21:54（2/2 21:58 更新）
（中央社首爾2日綜合外電報導）美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%關稅，以及對中國加徵10%關稅，韓國媒體分析，若是因此爆發全球貿易戰，可能導致韓國出口最多減少448億美元（約新台幣1.47兆）。
韓國媒體「每日經濟」今天報導，448億美元相當於去年韓國出口總額的6.5%，特別是對美出口量較多的汽車和家電產業等，可能會遭受嚴重衝擊。
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報導說，在這種情況下，部分海外經濟分析機構預測，今年韓國經濟將只成長1.1%，若是國內物價增幅也超過2%，出現不穩定局面，有可能引發停滯性通貨膨脹（經濟成長趨緩的物價上漲）。
韓國產業研究院推測，如果美國徵收關稅，韓國對美國的出口將減少9.3%至13.1%。（編輯：曹宇帆/核稿：陳正健）1140202
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