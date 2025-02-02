專家：川普關稅影響中國有限 但恐引發激烈貿易戰

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（中央社北京2日綜合外電報導）分析人士今天表示，美國總統川普宣布實施的新關稅措施大概不會對中國經濟造成重大影響，但可能預示著與北京另一場激烈貿易戰的開端。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天宣布對主要貿易夥伴採取全面關稅措施，其中來自中國的商品將在原有關稅基礎上加徵10%關稅。

川普說道，這些關稅措施的目的，是為了懲罰那些未能阻止非法移民和強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）等毒品流入美國的國家。

然而，根據保銀資產管理有限公司（Pinpoint Asset Management）總裁張智威說法，川普針對北京的行動「不會對中國經濟造成很大衝擊」。

張智威指出，有鑑於北京當局已經考慮到今年會被調高關稅，此舉「不太可能改變市場對中國宏觀前景的預期」。

根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）資料，加徵10%關稅可能會打垮40%中國輸美商品，並影響中國國內生產毛額（GDP）的0.9%。

雖然這只是中國龐大經濟的一小部分，但對於正努力應對經濟成長放緩、房地產業危機和國內消費疲弱的中國決策者來說，將帶來額外的壓力。

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凱投宏觀公司（Capital Economics）首席北美經濟學家艾希華斯（Paul Ashworth）說，由於被針對的國家已誓言報復，且川普承諾未來將加徵更多關稅，此舉「只是可能演變成極具破壞性全球貿易戰的首波攻勢」。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家吳卓殷表示，北京當局「可能會對美國進口商品課徵對等的關稅、限制關鍵材料出口，還有限制部分美企的市場准入等因應措施」。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140202