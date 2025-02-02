川普對墨加中徵收關稅 恐再掀起貿易戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普今天下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵收25%關稅，對中國商品徵10%關稅，此舉可能引發新貿易戰，導致經濟學家所說的全球經濟成長減緩並重燃通膨之火。

路透社報導，川普今天在他佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）打小白球，接著簽署這道命令，以解決類鴉片止痛藥芬太尼和非法外國人入美的國家緊急狀態。

為回應煉油商和中西部各州的擔憂，川普僅對加拿大能源產品徵收10%關稅，墨西哥能源進口則面臨25%關稅。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，2023年美國從加拿大進口的原油接近1000億美元，約占美加進口總額的1/4。

汽車製造商受到的打擊會特別大，因為對加墨生產的汽車徵收新的高額關稅，對龐大的地區供應鏈帶來負擔，這些供應鏈的零件在最終組裝之前可能會多次跨境。

美國宣布加徵關稅後，加墨隨即揚言採取報復性措施，中國商務部今天表示，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

白宮表示，這些關稅將維持不變，直到危機緩解，但並未詳述這3國需要採取哪些措施才能獲得緩解。

川普在2024年競選總統期間和上任以來一再揚言加徵關稅，儘管經濟學家警告，與美國主要貿易夥伴爆發新貿易戰將侵蝕美國和全球經濟成長，同時提高消費者和企業價格。

共和黨人對此一消息表示歡迎，業界團體和民主黨人則嚴厲警告此舉恐對物價造成影響。

透過 Google News 追蹤中央社

對外貿易委員會（National Foreign Trade Council）主席柯文（Jake Colvin）表示，川普此舉可能提高「從酪梨到汽車的所有產品」成本，他敦促美國、加拿大和墨西哥找到快速解決方案以避免升級。

柯文在聲明中表示：「我們的重點應該是與加拿大和墨西哥合作，以取得競爭優勢，提高美國公司對全球市場出口的能力。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140202