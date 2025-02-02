加拿大總理：不能容忍盟友國發動貿易攻擊

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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）美國總統川普下令對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，加拿大立即回應，將對一系列美國商品徵收報復性關稅。總理杜魯道表示，不能容忍一個本應是盟友的國家卻發動了貿易攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決芬太尼和非法外國人入美的國家緊急狀態。對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。

杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大不能容忍一個本應是盟友的國家卻發動了貿易攻擊。因此自周二起，加拿大將對價值300億美元的美國商品徵收25%的關稅，隨後在3星期內對其餘1250億美元的美國商品徵收關稅，以便讓加拿大消費者和供應鏈找到替代品。

杜魯道說：「關稅涵蓋美國啤酒、葡萄酒和波本威士忌、水果、果汁、蔬菜、香水、衣服和鞋子等日常用品，並包括家用電器、家具和運動器材等主要消費產品，以及木材和塑膠等材料。」他並考慮對關鍵礦產輸美採取管制措施。

儘管揮動大刀，杜魯道也不忘柔性喊話，強調美加同盟的悠久歷史，並稱「如果川普總統想為美國開啟一個新的『黃金時代』，那麼更好的途徑是與加拿大合作，而不是懲罰我們。」

杜魯道也對美國人民說，川普的決策危及美國人的工作，也造成美國物價上漲，稱關稅「已為美國人民帶來了後果。」

他並敦促加拿大人購買加拿大產品，考慮在加拿大度假。

專家表示，如此大規模的貿易戰恐令加拿大國內生產毛額（GDP）損失數十億美元，並使加拿大陷入痛苦的衰退，政府需要採取刺激措施來支撐經濟。

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加拿大所有省分都因美國關稅受到嚴重衝擊，其中安大略省製造業高度依賴美國市場，省長福特（Doug Ford）表示，川普關稅嚴重摧毀經濟，使安大略省45萬個工作面臨風險。

過去幾星期不斷向美國遊說的福特對於抵擋不住的關稅感到氣憤難過，他稱加拿大「別無選擇，只能反擊，而且要強力反擊。」（編輯：陳慧萍）1140202