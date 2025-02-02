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川普加徵10%關稅 中國：將向WTO提訴訟、採反制措施

2025/2/2 11:37（2/2 12:48 更新）
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美國將對中國商品加徵10%關稅。（中央社製圖）
美國將對中國商品加徵10%關稅。（中央社製圖）
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（中央社台北2日電）美國總統川普已經簽署命令，對中國商品加徵10%關稅。中國商務部今天表示，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

據中國商務部網站2日發布，商務部新聞發言人就美方宣布對中國輸美產品加徵10%關稅發表談話。

該名發言人指出，美國東部時間2月1日晚8時許，美白宮發布事實清單，宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅。中方對此強烈不滿，堅決反對。

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該名發言人表示，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

該名發言人又指，中方希望美方客觀、理性看待和處理自身芬太尼等問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，與中方相向而行，在平等互利、相互尊重基礎上，直面問題，坦誠對話，加強合作，管控分歧。（編輯：陳鎧妤）1140202

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