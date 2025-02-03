川普加徵墨西哥關稅衝擊 美國消費者需多花8萬買車

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市2日專電）美國是墨西哥汽車產業最主要的出口市場，如今面臨川普政府加徵25%關稅衝擊，不只要付出更多的成本，生產鏈也受到影響。這些衝擊最終仍由美國消費者買單。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）也指出，目前美國市場每年銷售1500萬至1600萬輛汽車，但美國本土產能僅800萬至900萬輛，因此每年需進口至少600萬輛汽車。

因此許多美國、日本及歐洲的主要車廠，包括通用汽車（General Motors）、福特（Ford Motor）、日產（Nissan）、豐田（Toyota）和福斯（Volkswagen）等，都在墨西哥設廠銷往美國。

美國是墨西哥最大的貿易夥伴，也是主要的汽車出口市場。根據統計，墨西哥2024年出口汽車總量347萬輛，其中近80%銷往美國。其中通用汽車佔超過71萬輛，名列第一。面對川普提高關稅，通用汽車可能會將墨西哥的生產線轉移回美國本土。

至於福特汽車在墨西哥的工廠也出口美國近36萬輛，位居第二；至於日產排名第三，出口美國32.6萬輛汽車。

專家分析，關稅政策最終將轉嫁給美國消費者，導致新車價格上漲。根據墨西哥國家汽車零件工業協會（INA）的數據，加徵25%關稅後，墨西哥出口美國的汽車價格平均將上漲約2414美元（約新台幣8萬元）。

如果美國不從墨西哥進口汽車，將不得不從德國或日本購買，但這些國家的汽車成本更高，導致價格進一步上漲。

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墨西哥國家汽車零件工業協會也表示，墨西哥、加拿大與美國，都是美墨加協定區域整合的重要參與者，共同創造超過1100萬個就業機會，而且一輛汽車在最終組裝完成之前，光是零件平均就要跨越3國邊境多達7、8次。

金融家評論，美國和墨西哥在汽車產業上高度相互依賴，墨西哥需要美國市場，美國也無法完全脫離墨西哥的供應鏈。因此，未來這些關稅政策可能會有所調整，以避免對雙方經濟造成過大的影響。（編輯：韋樞）1140203