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保瑞：全球產能分散布局且在美併購 應對關稅新政

2025/2/3 10:19
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（中央社記者何秀玲台北3日電）美國總統川普宣布4日起對墨西哥、加拿大、中國進口商品徵收關稅，生技股王保瑞今天表示，對美國最新關稅政策做好準備，包括全球產能分散布局，去年也在美併購強化在地供應，並將持續發展CDMO（委託開發與製造服務）業務與美國市場銷售雙引擎動能。

保瑞今天發出新聞稿表示，在亞洲與北美布局多座製造、包裝與物流設施，其中包括位於加拿大的生產基地。透過策略性的產能與供應鏈配置，保瑞能在變動的政經與貿易環境中，持續供應藥品至全球超過100個市場。

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此外，保瑞表示，CDMO業務全面採用FOB（離岸價）模式，相關稅務由客戶自行負擔，關稅調整不影響報價或成本結構，有助於鞏固市場競爭力與營運韌性；另外，CDMO業務優勢涵蓋跨廠技術轉移、供應鏈最佳化，以及跨地域合規量產。

保瑞也指出，目前在美銷售業務正向特殊藥局通路及罕見疾病領域轉型，其中包括近期取得的小兒癲癇藥品口服液，這些新產品多數在歐洲與美國生產，不僅優化產品組合，更是建立符合市場趨勢的商業模式，有助營運成長。（編輯：楊蘭軒）1140203

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