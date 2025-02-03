川普向加墨中徵關稅對美是利是弊？經濟影響、3國反制措施一覽

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普昨天對加拿大、墨西哥和中國這3個主要貿易夥伴徵收的關稅是前所未聞，不僅掀起一場貿易戰，也對各方帶來深遠的影響。

川普下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛劑「芬太尼」（fentanyl）和非法外國人入美的國家緊急狀態。對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。

至於關稅運作方式為何？影響又有哪些，以下為法新社彙整的重點。

涉及的貿易量有多少？

美國是加拿大、中國和墨西哥的重要貿易夥伴，關稅對這3國的影響卻不一，美國近鄰加拿大和墨西哥遭受的重擊，會遠大於世界第2大經濟體中國。

根據美國商務部的數據，美國2024年前11個月自加墨中進口的總額超過1.2兆美元，約達美國進口總額的40%出頭。

對墨、加兩國來說，美國是目前最大客戶。兩國統計機構的數據顯示，美占墨國商品出口的77%，占加國商品出口的84%。

而中國海關數據顯示，中對美市場的依賴程度則小得多，僅占2024年出口的15%。

2024年頭11個月，美國對這3國都有著巨額商業赤字：對中的貿易逆差超過2700億美元，對墨逆差達1570億美元，對加逆差550億美元。

美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品加徵10%關稅。（中央社製圖）

遭鎖定各國將受到怎樣的影響？

鑒於墨西哥對美貿易的資本風險暴露程度更大，預計將受到最重打擊。英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）指出，川普昨天下令開徵的關稅可能會使墨國通膨率從去年12月的4.2%升至每年6%，而墨國貨幣披索可能重貶7%，進而引發經濟衰退的風險。

對加拿大來說，安永聯合會計師事務所（EY）首席經濟學者達科（Gregory Daco）認為，若排除新宣布的反制措施帶來的影響，在與未徵稅的預期數字相比，川普關稅大棒恐導致加國今年國內生產毛額（GDP）下滑2.7%，明年降4.3%，升高通膨壓力。

而對美國經濟來說，最明顯的影響應該是價格，但受影響的商品種類從墨西哥汽車和酪梨、加拿大的家禽和石油，到中國的iPhone等，範圍之廣，而這只是起頭而已。

面臨商品要多繳10%至25%的稅款下，企業必定會把至少一部分增加的成本轉嫁給消費者。

無黨派色彩的智庫「租稅基金會」（Tax Foundation）上週估計，川普這波關稅恐導致美國長期的GDP下滑0.4%，美國每個家庭一年花費平均增加830美元（約新台幣2.7萬元）。

加墨中這3國如何因應？

川普關稅一出，加墨中旋即祭出因應措施。

加拿大率先宣布對美國商品開徵25%關稅，鎖定的商品總額最終將來到1550億加元（1066億美元，約新台幣3.5兆元）。首批價值300億加元商品的關稅將於4日生效。

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至於中國，商務部官員表示北京當局將「採取相應反制措施堅定維護自身權益」；外交部則表示「貿易戰、關稅戰沒有贏家」。

而墨西哥方面，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）宣布會對美國商品加諸報復性關稅，但未提供進一步細節。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140203