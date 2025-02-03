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加拿大不滿關稅掀買國貨潮 嘆與美關係如失敗婚姻

2025/2/3 11:24
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（中央社渥太華2日綜合外電報導）美國總統川普宣布對加拿大徵高額關稅，引發加國民眾憤怒，掀起「購買加拿大國貨」的經濟民族主義浪潮。川普此舉對兩國邊境民眾形成極大困擾，加國官員喻為「失敗的婚姻」。

綜合金融時報（Financial Times）與法新社報導，川普簽字開徵關稅後，「加拿大製」的標誌在雜貨店隨處可見，替代美國貨的加國國貨清單開始流傳，喜劇演員也以關稅哏在電視短劇上教人避買美國商品的妙招。

一款由渥太華（Ottawa）1間設計公司推出、印有「加拿大是非賣品」字樣的帽子，銷量也大幅成長。

這間公司的老闆穆尼（Liam Mooney）說，當初這款帽子是回應川普關稅威脅和暗示加拿大應成為美國第51州而推出，沒想到川普1日簽署關稅命令後又掀一波購買潮。他說：「這是一種反抗的愛國情操。」

經數週威脅，川普昨天簽署行政命令，將對所有加拿大進口商品課徵25%關稅，能源產品除外，僅徵收10%關稅。

加拿大隨後發動反制。總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，4日起加國將對價值300億美元的美國商品徵收25%的關稅，隨後在3星期內對其餘1250億加元的美國商品徵收關稅。

官方數據顯示，每天來往加拿大與美國邊境的貿易額約達36億加元。

正在角逐自由黨（Liberal Party）黨魁，以取代杜魯道成為新任加國總理的前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，拒買美國貨是對抗川普和他那群「億萬富翁夥伴」的最佳方式。

川普強課關稅，已讓鄰近美國邊界的加國各城市的居民又憂又怒。安大略省（Ontario）薩尼亞（Sarnia）市長將兩國嫌隙喻為「失敗的婚姻」。

薩尼亞市長布萊德雷（Mike Bradley）向法新社表示，加美兩國經濟密不可分，人與人的關係也十分深厚。

「這就像一場失敗的婚姻。你盡一切可能挽救，但終究終究未能成功，所以你只能面對它帶來的影響」。

過去1/4世紀期間，美加雙邊政府和產業因為輸油管與煉油廠而緊密相連。這種相互依存的關係目的在於減少對於海外石油的依賴，進而加強北美的能源安全。

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布萊德雷表示，川普祭出關稅措施後，他接到大量市民來電，要求將薩尼亞街道懸掛在加拿大國旗旁的美國國旗取下。

他說：「這些國旗是善意也是接受我們（雙邊）關係的象徵，如今已破碎不堪。」他說：「雖說這只是個象徵，但我從我們美國友人那邊學到，象徵意義也有著舉足輕重的地位。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140203

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