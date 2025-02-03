對貿易逆差大為不滿 川普稱將與加墨討論關稅

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普說，他明天將與加拿大、墨西哥討論針對這兩國課徵的懲罰性關稅；他稍早說，美國人可能會因25%的關稅而感受到經濟「痛苦」，但這會是「值得付出的代價」。

川普今晚從佛羅里達州過完週末飛回華府後對記者說，他明早將與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和墨西哥談話，「我不認為會出現太戲劇性的事情」。

川普也在既有關稅基礎上，再對中國加徵10%關稅。

狂熱支持關稅措施的川普一向堅稱，關稅的影響會由外國出口業者承擔，不會轉嫁到美國消費者身上，但這種說法與一眾專家看法不同。

他今天稍早在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）發文承認，美國人可能會因他的關稅措施而感受到經濟「痛苦」，但為了確保美國利益，這會是「值得付出的代價」。

中國、墨西哥、加拿大是美國前3大貿易夥伴，也都矢言將在本月4日關稅措施生效後採取報復行動。

川普今早發文說：「會感覺到一些痛苦嗎？可能會（也可能不會！）」

「但我們會讓美國再次偉大，這一切都會是必要且值得付出的代價。」

分析師預期，這場貿易戰至少將在短期內減緩美國經濟成長、拉高物價，但川普先前一直不承認這一點。許多人認為，他贏得去年總統大選的主要原因之一正是選民對不斷上漲的物價感到不滿。

川普試圖限制燃料價格飆漲，因此僅對加拿大能源進口課以10%的稅率。

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川普先前以非法移民和類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）走私作為加徵關稅的理由，但他今天也對貿易逆差表達憤慨；他長期以來都將貿易逆差視為針對美國的不公平待遇。

他發文說：「美國與加拿大、墨西哥和中國（和幾乎所有國家！）都有鉅額逆差，國債達36兆美元，我們不會再當『冤大頭』了。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140203