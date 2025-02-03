川普課徵關稅 加拿大：訴諸WTO尋求救濟

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（中央社渥太華2日綜合外電報導）針對美國總統川普對進口商品課徵關稅，加拿大官員今天表示，將會訴諸世界貿易組織（WTO），並且根據一項區域性貿易協定尋求救濟。

法新社報導，不願意具名的官員在簡報中指出：「加拿大政府明確認為這些關稅違反美國曾經作出的貿易承諾。」

經數週威脅後，川普昨天簽署行政命令，將對所有加拿大進口商品課徵25%關稅，能源產品除外，僅徵收10%關稅。

該名官員表示：「顯然會根據我們跟美國的協定訴諸我們認為擁有的法律救濟管道。」這名官員指的是川普於2018年簽署的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）。

針對加拿大官員口中屬「黃金標準」的此一協定進行的檢討定於明年展開。

加拿大計劃對川普的作法展開報復，今天公布將於4日生效、價值300億加元的首波1256項美國商品清單。

反制關稅第2波措施可能於未來數週內宣布，使得遭到針對的商品總值合計達1550億加元。

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官員說：「希望我們採行的相關行動足以說服美國體認自己走錯了路，會展開接觸、針對如何回歸較正常狀態與我們合作。」

「否則，總理和其他人已經表明，會就所有選項進行考量，而且還有一系列其他措施可予以考慮。」（譯者：何宏儒）1140203