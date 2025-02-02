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川普揮下關稅大棒 墨西哥將祭報復性措施反制

2025/2/2 10:53（2/2 11:33 更新）
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墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透社）
墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透社）
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（中央社墨西哥市1日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天宣布，將透過關稅和其他反制措施，對美國總統川普對墨西哥徵收關稅進行報復。

綜合法新社和路透社報導，薛恩鮑姆並拒絕接受華府有關墨國政府與販毒集團結盟的指控，稱這類說法是「造謠中傷」。

薛恩鮑姆表示，在美國對墨西哥商品徵收全面關稅後，她已下令經濟部長祭出關稅和非關稅措施，以捍衛墨西哥的利益。

薛恩鮑姆在社群平台X發出長文，強調她的政府並不希望與這個北方鄰國對抗，而是尋求合作與對話。

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鑒於川普是以墨西哥未能阻止芬太尼和他所謂不受控制的移民流入美國，進而對墨西哥徵收關稅；對此，薛恩鮑姆列舉她去年10月上任以來的政績。

這位左翼領導人多次嘗試緩解與川普的緊張關係。她說，自她的政府就職以來，除了拘留上萬名與走私毒品有關的人士外，還查獲了2000萬劑致命的類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140202

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美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅。（中央社製圖）
美國總統川普下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅。（中央社製圖）
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