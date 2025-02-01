川普欲對台積電徵關稅 美專家：反加速美科技業外移

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）川普打算對半導體課徵全面關稅，美國專家埃澤爾指出，對台灣晶片徵100%關稅，不會使台灣半導體業者遷往美國，反讓美國產業因成本高外移。此外，川普不需要出動關稅，美國已是最具吸引力的半導體製造地之一。

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）28日在基金會網站發文寫道，美國總統川普的想法是，如果將台灣半導體的關稅提高到100%，台灣半導體廠將轉移至美國以避稅。

埃澤爾表示，但如果美國對印度或日本等國家的半導體徵收較低的關稅，台灣企業只會把工廠遷往這些國家，未必會遷往美國，或者美國公司將向其他外國公司買半導體。

埃澤爾說，據估計，如果台灣半導體製造遭遇重大干擾，無論是因為地震、軍事衝突還是川普有意開徵的關稅造成，都可能使美國邏輯晶片價格上漲高達59%。由於晶片對無數產品至關重要，擬議的關稅將迅速拉高美國日用品價格。

他指出，關稅也讓使用台灣晶片的美國公司付更高的價格，除非將生產轉移到美國境外以避免關稅，否則成本將提高。事實上，對於依賴台灣半導體的美國公司來說，將生產轉移到美國境外是理性的經濟選擇。

除了經濟損失之外，埃澤爾表示，由外國公司或美國進口商承擔關稅上漲的成本，而不是由美國消費者承受的想法也不切實際。例如，經濟學家曾檢視2021年美中貿易戰的評估影響，認為美國消費者承受進口商品價格上漲；貿易戰已降低美國及中國的總體實際收入。

另一方面，埃澤爾指出，2019年10月一項研究發現，從中國進口產品的關稅大部分轉嫁到美國進口商身上。

埃澤爾說，台灣半導體關稅在短期內對提振美國半導體製造業的作用不大，即使在最理想的狀況下，任何影響也需要幾年的時間才能顯現。沒有任何半導體製造商會簡單地關閉一座價值數十億美元的晶圓廠並搬到美國，或在美國建造替代工廠。

埃澤爾寫道，川普似乎認為關稅是晶片製造商在為新半導體工廠選址時考慮的主要因素。但正如ITIF所分析，製造半導體可能是人類最複雜、最昂貴的工程，最先進的半導體廠造價超過300億美元（約新台幣9883億元）。

他說，因此，半導體製造商在進行投資時不能犯錯，在做決定前，要仔細評估多達500項因素，包括人才、稅務、貿易及科技政策，和法規、環境及勞動力市場條件。

埃澤爾指出，如果川普大幅提高資通訊產品的晶片成本，更有可能損害所有依賴晶片的美國製造商。事實上，這可能會讓這些產業進一步外移，而不是回歸美國。根據2019年一項研究，承受更高關稅的美國製造業通常喪失就業機會，因為進口保護的益處，往往被更高的成本及報復性關稅所抵消。

透過 Google News 追蹤中央社

他表示，川普對台灣半導體徵收關稅將完全適得其反，削弱美國科技業競爭力並加速產業外移。

埃澤爾指出，川普根本不需要祭出關稅，美國已經是世界上最具吸引力的半導體製造地點之一。從第一屆川普政府開始，美國就已經說服台積電在美大量投資。台積電已計劃投資650億美元在亞利桑那州建造3座最先進的晶圓廠。為此，14家台灣半導體供應鏈企業也赴美設廠。（編輯：陳慧萍）1140201