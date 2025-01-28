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川普談晶片再次點名台灣 稱將對半導體徵關稅盼產業回到美國

2025/1/28 11:21（1/28 11:43 更新）
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美國總統川普（路透社）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天說，他打算對輸入美國的鋼、鋁、銅及電腦晶片、半導體、藥品等貨物課徵全面關稅，還說「晶片製造業都跑去台灣」，希望這些產業回到美國。

「今日美國報」（USA Today）報導，共和黨籍國會議員在佛羅里達州邁阿密川普旗下的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral）舉行度假會議，川普致詞時宣布上述行動。

他表示政府很快會對電腦晶片、半導體和藥品課徵關稅，「以將這些必需品的生產移回美國」。

川普說：「他們離開這裡，跑去台灣，順帶一提，台灣約占晶片生意的98%…我們希望他們回來，我們不想補助他們數十億美元，就像（前總統）拜登實施的荒唐計畫。」

拜登政府補助在美生產的企業，希望藉此提高國內半導體產量。拜登2022年簽署的「晶片法」（Chips and Science Act）包含給予晶片公司530億美元補助金，目的是在半導體製造業趕上中國。

川普說：「美國是時候回到那個讓我們比以前更富裕、更強大的制度了。」他將自己的做法與前總統麥金里（William McKinley）於1890年代末期推行的高關稅相提並論。

川普說，他將針對鋼、銅、鋁進口產品「和我們軍隊所需的東西」課徵關稅。

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他說：「我們必須將生產帶回我國…各位知道，我們曾經一天造一艘船，現在連一艘都造不出。我們不知道自己到底在做什麼。（生產）全都到其他地方和其他土地上了。」

然而這回新提出的關稅鎖定個別貨物和產品課徵，意味川普競選時矢言針對所有銷美商品課徵10%到20%關稅的承諾打折。經濟學者警告，關稅可能導致消費物價上漲，而川普曾承諾壓低通貨膨脹率。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140128

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