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台銀：蛇年金價看2大關鍵 震盪上行挑戰3千美元新高

2025/1/28 10:34（1/28 11:18 更新）
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展望今年金價走勢，專家表示，將受強美元、強美股、高利率，及川普2.0時代的地緣政治局勢所影響。（中央社檔案照片）
展望今年金價走勢，專家表示，將受強美元、強美股、高利率，及川普2.0時代的地緣政治局勢所影響。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北28日電）2024年國際金價大漲約27%，台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，今年2大關鍵字是美國與避險，預期金價將受強美元、強美股、高利率，及川普2.0時代的地緣政治局勢所影響，呈現「震盪上行、下檔有限」格局，有望挑戰新高價位每盎司2800美元，甚至站上3000美元大關。

回顧2024年金價走勢，台銀貴金屬部指出，受中東地緣衝突惡化、美國聯準會（Fed）啟動降息等因素影響，國際現貨金價自年初每盎司2062美元一路震盪盤堅，在10月寫下2790美元的歷史新高水準，後因聯準會釋出放緩降息訊號，帶動美元指數上漲，金價承壓拉回至2600美元附近震盪整理，全年漲幅約27%。

有「黃金王子」之稱的楊天立分析，川普（Donald Trump）當選美國總統後，金價進入整理期，在此期間，美元表現強勢、美債殖利率也處於高檔，雖然這些情況對黃金而言相對不利，但金價修正過程中也展現十足韌性，而支撐其底部的買盤並非期貨或ETF，而是實體市場的龐大需求。

楊天立指出，實體黃金需求多半是避險所驅動，據最新統計，去年逢美國總統大選的11月，全球央行淨買入53公噸的黃金、創1年來單月最大量，這反映各國央行的預防性操作，以因應川普2.0政策不確定性風險。

他也預期，全球央行準備資產的多元化趨勢將不會停止，今年仍會繼續增加黃金儲備，為金價帶來支撐。

楊天立進一步指出，川普揚言加徵關稅、反移民，以及欲取得對巴拿馬運河、格陵蘭的控制權，目前尚未真正落實，但若他真的下重手讓這些政策逐一實現，隨之而來的通膨再起、地緣局勢緊張，都將讓黃金避險價值顯現。

川普2.0的另一觀察點是「強美元」策略，楊天立表示，若市場利率走高，對美債問題而言是雪上加霜，投資人也可能減持美債，將風險分散至黃金。

今年金價的2大關鍵字，即是美國動向與避險買盤，楊天立指出，也因此，最大的利空就是川普說了很多、卻都沒做。

此外，楊天立分析，聯準會放緩降息或減少降息幅度，對金價來說壓力不大，但若新一輪關稅戰導致通膨加劇，迫使聯準會必須反向升息，投資人在權衡機會成本之下，可能會調節黃金持有部位。

同時，他指出，美國股市旺、虛擬資產上漲所帶動的資金移轉效應，以及川普2.0時代下，中東地區、俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭若趨於和緩，都將構成金價下行的風險因子。

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楊天立表示，整體而言，去年金價大漲墊高了基期，預期今年漲幅將收斂至10%到15%，呈現「震盪上行、下檔有限」格局；若以去年底最終報價2623美元計算，意味今年金價有望再創新高，達2800至3000美元。

台銀指出，黃金為平衡資產配置的重要工具之一，投資人可依投資屬性為積極型、穩健型或保守型的配置方式，利用國際黃金市場震盪整理時，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，也提醒投資人，短期而言，近期金價處漲多壓回階段，短線投資風險較高，須審慎操作。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140128

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