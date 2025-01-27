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拒美移民軍機遭川普關稅報復 哥倫比亞反擊徵25%關稅

2025/1/27 07:41（1/27 08:13 更新）
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哥倫比亞總統裴卓。（路透社）
哥倫比亞總統裴卓。（路透社）
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（中央社波哥大26日綜合外電報導）哥倫比亞總統裴卓拒絕載運驅逐移民的美國軍機降落，美國總統川普隨即下令針對哥倫比亞的商品加徵關稅後，裴卓今天也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。

法新社報導，裴卓（Gustavo Petro）在社群平台X平台發文，起初表示他將針對美國商品徵收50%關稅，但之後刪文並宣布，他指示外貿部長「對於美國進口商品的關稅提高至25%」。

由於哥倫比亞拒絕兩架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，川普（Donald Trump）宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並將於一週之內提高到50%。

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不過川普此舉的影響程度不明，因為哥倫比亞是美國在拉丁美洲最緊密盟友之一，且與美簽有自由貿易協定。

川普還宣布立即對哥倫比亞政府官員及裴卓「支持者」撤銷簽證，哥倫比亞公民在美國機場也將遭到更嚴格審查。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1140127

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#哥倫比亞
#法新社
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#裴卓
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哥倫比亞拒絕美國驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅
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