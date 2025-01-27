哥倫比亞同意美軍機遣返移民 川普暫緩關稅制裁
2025/1/27 12:24（1/27 12:33 更新）
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國白宮新聞秘書今天晚間在聲明中表示，在哥倫比亞同意接收遭美國遣返的哥國移民後，美國將不會對這個南美國家祭出制裁和關稅。
綜合路透社和法新社報導，白宮表示，在總統川普揚言祭出嚴厲制裁後，哥倫比亞做出讓步，同意接受美國以軍機遣返哥國公民。
哥倫比亞並未立即證實白宮的聲明。白宮表示，將暫緩大部分針對這個拉丁美洲第4大經濟體的關稅和制裁計畫。
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白宮聲明說，哥倫比亞已同意在「無限制且無拖延的情況下，無條件接收所有自美國遣返的哥國非法移民，包括以美國軍機運送者」。
聲明還說：「川普總統將持續大力捍衛我國主權，他希望全球所有其他國家充分合作，接收非法居留在美國而遭驅逐出境的自家公民。」（譯者：劉文瑜/核稿：張茗喧）1140127
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