川普提議「清空」加薩 巴勒斯坦、哈瑪斯悍拒

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（中央社加薩市26日綜合外電報導）針對美國總統川普提議「清空」飽受戰火蹂躪的加薩走廊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯和武裝組織哈瑪斯今天矢言，堅決反對這項迫使加薩人民流離失所的提議。

法新社報導，川普稱加薩走廊（Gaza Strip）歷經15個月的戰爭後，儼然已成「拆遷現場」，還說他已跟約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）討論過將巴勒斯坦人遷出加薩的構想。

川普告訴記者：「我希望埃及和約旦能接收一些人。」

阿巴斯（Mahmud Abbas）透過辦公室表示，他「強烈反對並譴責」任何意圖迫使巴勒斯坦人離開加薩的計畫，並稱巴勒斯坦人「不會放棄他們的土地和聖地」。

哈瑪斯（Hamas）政治局成員奈姆（Bassem Naim）告訴法新社，巴勒斯坦人會「制止這類計畫」，如同他們數十年來阻止類似迫遷和替代家園的計畫一樣。

與哈瑪斯在加薩並肩作戰的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）稱川普的想法「極其惡劣」。

對巴勒斯坦人來說，任何想把他們遷離加薩的企圖，都會令人想起1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人大規模流離失所的痛苦記憶，也就是阿拉伯世界所說的「災難日」（Nakba）。

流離失所的加薩居民納吉（Rashad al-Naji）說：「我們要告訴川普和全世界：無論發生什麼事，我們都不會離開巴勒斯坦或加薩。」

以色列極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）稱川普的建議是「很棒的構想」。他曾反對休戰協議，並且支持以色列在加薩重新建立屯墾區。

阿拉伯聯盟（Arab League）則持反對立場，警告不要「試圖將巴勒斯坦人民趕出他們的土地」，並表示「將人民強行遷離並驅離他們的土地，只能被稱作種族清洗」。

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約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）表示：「我們反對迫遷巴勒斯坦人的立場堅定不移。約旦屬於約旦人，而巴勒斯坦則屬於巴勒斯坦人」。

埃及外交部表示，反對任何侵犯巴勒斯坦人「不可剝奪權利」的行為。（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1140127