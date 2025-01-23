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川普增派1500名軍人至美墨邊境 解決非法移民問題

2025/1/23 06:15（1/23 07:29 更新）
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去年6月美墨邊境有移民試圖穿越鐵絲網前往美國。（路透社）
去年6月美墨邊境有移民試圖穿越鐵絲網前往美國。（路透社）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，美國總統川普將增派1500名軍人至美墨邊境。此為川普解決非法移民問題的措施之一。

法新社報導，李威特在白宮告訴記者：「總統川普（ Donald Trump）簽署了一道行政命令，增派1500名部隊人員至美國南部邊境。」

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川普曾在上任首日宣布大規模打擊移民行動，並且發布一連串公告，目的是大幅減少進入美國的非法移民人數。

他宣布美國與墨西哥邊境進入國家緊急狀態，立即制止「所有非法入境」情事，並展開程序驅逐「數百萬名犯罪的外國人」。（譯者：陳正健）1140123

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