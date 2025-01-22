川普撤出生公民權 專家：挑戰國家認同恐致動盪

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（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國有專家今天分析，總統川普終止出生公民權的計畫可能重塑美國根基，推翻支撐國家150多年的原則恐對國家認同構成挑戰，影響社會穩定。

法新社報導，川普上任後隨即簽署一連串行政命令，最引人注目的是他瞄準美國憲法第14修正案的規定，即在美出生及歸化者皆為美國及居住州的公民。

川普的行政命令若施行，只要孩童的母親是非法或臨時居留美國，且父親不是美國公民或永久居民，聯邦政府將無法向這些孩童發放護照及公民證書等文件。

美國政治智庫尼斯卡寧中心（Niskanen Center）移民政策分析員蓋拉（Gil Guerra）表示，出生公民權的概念是美國實驗的決定性特徵。

他說，每個在美國出生的人都與這個國家有實質利害關係，因而激發其他制度所缺乏的凝聚力。

他告訴法新社：「這讓在這裡出生的人立即產生歸屬感，有助於促進社會融合。我認為大家經常忽視的地方是，這其實也會讓移民的孩子有責任將自己視為美國人並有愛國心。」

蓋拉表示，讓這種情況產生不確定性，可能會對社會穩定產生影響。

現代美國並沒有像其他世界大國有分離主義勢力影響的困擾，例如俄羅斯部分民眾感覺自己不屬於俄羅斯。

蓋拉說：「美國完全避免了這種情況，因為多個世紀以來，我們的政治認同現在一直基於的前提是，如果你在美國出生，你就是美國人。」

美國移民事務理事會（American Immigration Council）資深研究員芮克林－梅尼克（Aaron Reichlin-Melnick）說，憲法第14修正案寫得「非常清楚」，如今搞亂情況所影響的對象，遠遠不僅是非法移民所生的嬰兒。

他告訴法新社：「以前只需要出生證明就能證明出生在這裡…現在卻得出示大量有關血統和父母公民身分的文件。這會讓每個人的生活都變得更加艱難。」

擔心人口結構改變的川普支持者有時會抱怨，新移民和他們的孩子占用了原本人口可利用的資源。

但蓋拉認為，就出生率持續下降而言，美國歷來對國籍採取的廣泛做法有其益處，有助於確保足夠的工作年齡人口以資助社會安全計畫，並進行動態經濟所需的勞動。

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美國享有的人口優勢在戰爭時期也至關重要。他說：「在發生衝突時，如果沒有可能參軍的年輕人口…可能會危及美國。」

川普的行政命令一出隨即面臨法律挑戰，加州和紐約州等22個州提起訴訟，阻止施行。此事幾乎肯定最後會由美國最高法院審理。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140122