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川普取消維安顧問 前國安顧問波頓：失望但不意外

2025/1/22 11:08
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布取消前白宮國安顧問波頓（John Bolton）的維安隨扈，畢竟「不可能一輩子如此」。對此，波頓表示「失望但不意外」。

法新社報導，76歲的波頓曾在川普第1任期擔任白宮國安顧問，據稱是伊朗密謀暗殺的對象。他於2020年出書批評川普魯莽、腐敗，後來便經常公開批評川普。

川普在白宮對記者說明時，抨擊波頓是「非常愚蠢的人」和「蠢傢伙」。

川普說：「我們不會讓人們在餘生都享有維安隨扈。為什麼我們要這樣做？不可能一輩子如此…我認為他是一個非常愚蠢的人，但我善加利用了他。」

川普同時撤銷波頓查閱機密資訊的「安全查核」權限，並在一項行政命令中指控波頓在2020年出版帶有批判性的回憶錄中，洩漏「他在政府任職期間取得的敏感情資」。

波頓在社群媒體X發文指出，美國司法部2022年曾對一名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）人員提起刑事訴訟，指控對方「企圖雇用殺手對我下手」。

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他說：「這威脅至今仍然存在，從最近逮捕一名企圖密謀暗殺川普總統者的事件中，也得以證明此事。」

波頓指出，儘管他對前民主黨籍總統拜登的國安政策持批評態度，但「拜登2021年仍然決定延續（特勤局的）維安…美國人民可以自行判斷哪位總統的決定才正確。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1140122

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