若蒲亭拒談判結束俄烏戰爭 川普：可能祭新制裁

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕就終結烏克蘭戰爭的協議進行談判，他可能會對俄羅斯祭出新的制裁。

法新社報導，當被問及假如俄羅斯總統不參加談判，美國是否會對莫斯科實施額外制裁時，川普在白宮對記者說，「聽起來是這樣沒錯」。

在昨天就職前，川普已矢言上任後將立即結束烏克蘭戰爭，引發外界預期他將利用援助，迫使基輔向俄羅斯做出讓步。

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川普昨天說，蒲亭「應該達成協議」，「我認為，他不達成協議是在摧毀俄羅斯」。

川普補充說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴他，他希望達成和平協議來結束這場戰爭。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140122