加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政1/68
首頁 / 國際

若蒲亭拒談判結束俄烏戰爭 川普：可能祭新制裁

2025/1/22 09:57（1/22 10:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
俄羅斯總統蒲亭。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拒絕就終結烏克蘭戰爭的協議進行談判，他可能會對俄羅斯祭出新的制裁。

法新社報導，當被問及假如俄羅斯總統不參加談判，美國是否會對莫斯科實施額外制裁時，川普在白宮對記者說，「聽起來是這樣沒錯」。

在昨天就職前，川普已矢言上任後將立即結束烏克蘭戰爭，引發外界預期他將利用援助，迫使基輔向俄羅斯做出讓步。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普昨天說，蒲亭「應該達成協議」，「我認為，他不達成協議是在摧毀俄羅斯」。

川普補充說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴他，他希望達成和平協議來結束這場戰爭。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140122

#川普新政
延伸閱讀
川普就職 蒲亭招手習近平進一步發展戰略夥伴關係澤倫斯基：烏克蘭安全保障 惟美國提供方能見效川普剛上任 習近平即與蒲亭視訊會談重申相互支持加薩停火協議能否持續？ 川普：我沒有信心
川普
川普宣告退出全球企業稅協議 歐盟官員表遺憾川普最快2/1對中國加稅10% 關稅大刀將揮向歐盟
蒲亭
蒲亭祝賀川普就職 願就烏克蘭問題對話立陶宛前外長：威權挑戰達高峰 台立注定並肩對抗
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普宣告退出全球企業稅協議 歐盟官員表遺憾
106
更多編輯台推薦新聞：