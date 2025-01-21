川普剛上任 習近平即與蒲亭視訊會談重申相互支持

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（中央社記者邱國強北京21日電）美國總統川普台北時間今天凌晨才宣誓就職，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭下午即舉行視訊會晤。習近平說，今年雙方要繼續堅定相互支持，維護兩國正當利益。蒲亭則說，俄中始終相互信任支持，從不受國際形勢變化影響。

新華社報導，習近平與蒲亭（Vladimir Putin）還就「共同關心的國際、地區問題」深入交換意見，同意在新的一年裡繼續保持戰略溝通，但報導沒有說明兩人是否提到烏克蘭問題。

根據報導，習近平說，新的一年他願與蒲亭一道，繼續引領中俄關係「登高望遠」，以「中俄關係的穩定性和堅韌性應對外部環境的不確定性」，共同促進兩國發展振興，維護國際公平正義。

習近平強調，新的一年雙方要繼續深化戰略協作，堅定相互支持，維護兩國正當利益。鞏固拓展雙邊關係，推動務實合作深入發展。

他說，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是聯合國成立80年。中俄兩國要以此為契機，共同捍衛「以聯合國為核心」的國際體系和第二次世界大戰勝利成果，推動各國恪守聯合國憲章宗旨和原則，堅持普遍公認的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義。

習近平提到，中國作為上海合作組織輪值主席國，願與俄方和其他成員國一道，推動上海合作組織進入「更高質量發展、更加擔當有為」的新階段。中俄還要共同推動「大金磚合作」，譜寫「全球南方團結自強新篇章」。

根據報導，蒲亭說，俄中「始終相互信任、相互支持、平等相待」，雙方合作符合兩國人民的利益，從不受國際形勢變化的影響。很高興看到兩國經貿、能源合作保持良好態勢，互訪遊客不斷增加，雙方在多邊場合保持密切溝通協作。

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蒲亭並聲稱，俄方堅定支持「台灣是中國領土不可分割的一部分」，堅決反對「任何形式的台獨」。

他說80年前，俄中兩國用鮮血和生命抵抗侵略者，捍衛了國家主權和民族尊嚴。今年兩國要共同隆重慶祝世界反法西斯戰爭勝利80週年，維護二戰成果。俄方願與中方加強在多邊事務中的合作，為世界和平發展發揮積極作用。（編輯：張淑伶）1140121