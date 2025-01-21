川普再度入主白宮 就職演說全文翻譯[影]

影片來源：中央社

（中央社網站）美國總統當選人川普於20日就職再次入主白宮，成為美國第47位總統，他川普在華府國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）宣誓就職，隨即發表演說。以下為川普演說全文翻譯：

謝謝，很謝謝大家，真的非常感謝大家。

副總統范斯、眾議院議長強生、參議員圖恩、首席大法官羅伯茲及美國最高法院大法官們、柯林頓總統、布希總統、歐巴馬總統、拜登總統、副總統賀錦麗，以及我的同胞們。

美國的黃金年代就從現在開始，從今以後，我們的國家將會繁榮，並再度贏得全世界的尊重，所有國家都會羨慕我們，我們不會再允許自己被占便宜。

在川普政府任內的每一天，我就是以美國為優先，我們會重新拿回主權，我們將恢復安全，正義的天秤將重新平衡，司法部和我們政府的邪惡、暴力和不公平的武器化將會終止，我們的首要之務是打造一個自由、繁榮和驕傲的國家。

美國將很快變得比以往任何時候都更加偉大、強大和卓越非凡。我重回總統職位，充滿信心與樂觀，因為我們正處於一個令人興奮的國家成功新時代的開端，變革的浪潮正席捲全國，陽光灑滿全球，美國有機會抓住這個前所未有的機遇。

不過首先我們得誠實面對我們的挑戰，雖然他們人多勢眾，但他們將被這股世界正在美國見證的強大動力摧毀。今天我們聚集在一起時，我們的政府正面臨信任危機，多年來，一個激進且腐敗的當權派從我們的公民身上榨取權力和財富，而社會的支柱卻已支離破碎，彷彿完全失修，我們現在有一個政府，連國內的簡單危機都搞不定，同時在國外不斷陷入一連串災難性事件。

它未能保護我們偉大且守法的美國公民，卻為從世界各地非法進入我們國家的危險罪犯提供庇護，這些罪犯當中許多來自監獄和精神病院。我們的政府對外國邊界的防衛不計成本，卻拒絕保護美國的邊界，也拒絕保護更重要的自家人民。

我們的國家在緊急時刻，再也無法提供基本服務。北卡羅來納州的優秀人民最近發生緊急情況，但他們卻遭受惡劣的對待，還有幾個月前颶風來襲後，那些至今仍然受到影響的州，或者最近的例子是洛杉磯，我們正目睹火災仍在慘烈肆虐，幾週前，甚至連一點防禦措施都沒有的情形下，野火肆虐屋舍和社區，甚至影響到我們國家一些最有錢和最有權勢的人，其中一些人現在就坐在這裡。他們已經沒有家了，這很有趣。

但我們不能讓此事發生，大家都對此束手無策，這會改變。我們的公共衛生系統在災難發生時沒有發揮作用，即使我們在這方面投入比世界上任何國家更多的資金。在這個世界上，我們的教育系統常常教導孩子們在許多方面感到自卑，讓孩子們憎恨我們的國家，儘管我們拚命地想給予他們愛。所有這一切都將從今天開始改變，而且會改變得非常快。

我最近的當選是人民授權我徹底並全面扭轉可怕的背叛及所有已發生的背叛，並將人民的信念、財富、民主以及自由歸還給人民。從現在起，美國的衰退已經結束！

我們的自由和我們國家光榮的命運將不再被剝奪，我們將立即恢復美國政府的廉潔、能力和忠誠。過去8年來，我面臨的考驗和挑戰比我們250年歷史中的任何一位總統都多，而且在這過程中我學到了很多，我可以告訴你們，重建共和國的旅程並不輕鬆。

那些想要阻止我們的人曾試圖剝奪我的自由，甚至想要奪走我的生命。就在短短幾個月前，在賓州一片美麗的田野中，刺客的子彈劃過我的耳朵，我當時就覺得，現在更相信，我死裡逃生是有原因的，上帝救我一命，讓美國再度偉大。

謝謝您，謝謝您，這就是為什麼在我們美國愛國者的領導下，我們每天都會努力以尊嚴、力量和實力來應對每一次危機。我們將以明確的目標和迅速的行動，為每一個種族、宗教、膚色和信仰的公民，找回希望、繁榮、安全與和平。對於美國公民來說，2025年1月20日是自由日。

我期望我們近期的總統選舉會被記住為我國歷史上最偉大、最重要的選舉。如同我們的勝利所展現，全國迅速團結在我們的議題下，幾乎社會各階層的支持都大幅增加，包括年輕人、老年人，男性、女性，非裔、西裔、亞裔美國人，以及城市、郊區、鄉村地區。而且更重要的是，我們在所有7個關鍵州都大獲全勝，在普選票中，我們贏了數百萬票。

致非裔和拉丁裔社群。各位鄉親，我要感謝你們透過投票向我展現的巨大的愛與信任。我們創下紀錄，我永遠不會忘記的，在選戰中，我聽到了你們的聲音，也期待未來幾年能與你們合作。

今天是馬丁．路德．金恩紀念日，這是對他的偉大致敬，為了紀念他，我們將共同努力實現他的夢想，我們會實現他的夢想。

國家團結，信心和驕傲現在正回歸美國，它正以前所未有的速度飛漲。在我們所做的一切中，強烈追求卓越和不懈的成功將激勵我的政府，我們不會忘記我們的國家，我們不會忘記我們的憲法，我們不會忘記我們的神。

今天我將簽署一系列歷史性的行政命令，透過這些行動，我們將開始美國的全面復興和常識的變革，這就是常識啦。首先，我將於南部邊界發布國家緊急狀態，所有非法入境行為將立即被制止，我們將開始將數百萬犯罪移民遣返回他們的原籍地；我將恢復我的「留在墨西哥」政策，我會停止抓了就放人的政策，我會派軍隊到南部邊境，抵禦對我國的災難性的入侵。

依照我今天簽署的命令，我們也將把這些毒梟集團指定為外國恐怖組織，並且通過援引1798年的「外國敵人法」，我將指示我們的政府動用聯邦及州級執法機構的全部力量，消滅所有外國幫派和犯罪網絡，這些幫派和網絡將重大犯罪帶到美國境內，包括我們的城市及市區。

身為總司令，我的首要責任就是保衛我們的國家免於威脅和入侵，這正是我即將要做的，我們會做到讓大家大開眼界的程度。接下來，我將指示內閣所有成員集中他們所能運用的巨大權力，來對抗破紀錄的通膨，並迅速降低各項費用與物價，通貨膨脹危機是因為大規模超支和能源價格不斷上升造成的，所以我今天也會宣布國家能源緊急狀態。我們要全力以赴，鑽探到底！

美國必定再次成為製造大國，而我們擁有其他製造大國永遠無法擁有的優勢，我們是地球上擁有最多石油與天然氣的國家，我們會好好利用這些資源。我們會使用它，我們會降低價格，再次填滿戰略儲備，填滿到頂，並將美國的能源出口到世界各地。我們會再度成為富有的國家，而正是我們腳下的黑金將幫助我們達成這個目標。

藉由我今天的行動，我們將結束綠色新政，並撤銷電動車政策，保護我們的汽車產業，履行我對我們美國偉大的汽車工人的神聖承諾。換句話說，你可以依照自己的選擇買車，我們會再次在美國以幾年前無人能想像的速度製造汽車。感謝全國汽車業勞工朋友給予我們令人振奮的信任投票，我們靠他們的選票大獲全勝。

我會馬上開始徹底改革我們的貿易系統，來保障美國的勞工和家庭。與其向我們的公民徵稅來讓其他國家受益，我們要對外國徵收關稅和稅收，以提升我們公民的財富。為此，我們正在設立外部稅務署，負責徵收所有的關稅、稅款和收入，會有大筆資金從外國流入我們的國庫。

象徵機會與成功的美國夢即將重現榮光，並以前所未有的方式蓬勃發展，以恢復美國聯邦政府的效率和能力，我的政府也將成立全新的政府效能部。

聯邦政府過去長年累月透過非法且違憲的政策限制了表達自由，我將簽署行政命令，立即停止政府的所有審查，並恢復美國的言論自由，我們絕對不會再讓國家的巨大權力被當作打壓政治對手的武器，我對這件事還頗有了解，我們不會讓它發生，不會再發生。在我帶領下，我們將在憲政法治下恢復公平、公正和平等的司法。我們將讓我們的城市恢復法律與秩序。

本週，我也將結束政府嘗試透過社會工程，在公共和私人生活中操控種族和性別的政策，我們將建立一個種族平等、以實力為基礎的社會。從今天起，美國政府的官方政策將是只有兩種性別：男性和女性。

本週，我將恢復所有因反對COVID疫苗強制令而被不公正驅逐出軍隊的軍人，並補發他們的全額薪資。我將簽署命令，停止讓我們的軍人在執勤時被激進的政治理論和社會實驗所影響，這些事馬上就會結束，我們的軍隊將能專心於他們的唯一使命，打敗美國的敵人，就像2017年那樣，我們會再度打造全球最強的軍隊。

我們衡量成功的標準不僅是我們贏得的戰役，還有我們結束的戰爭，或許最重要的是，我們從未捲入的戰爭。我最引以為傲的成就，將是成為和平締造者與團結者，這就是我想要成為的和平使者和凝聚者。我很高興地告訴大家，到昨天為止，也就是我上任前一天，在中東的人質正在返回家中與家人團聚，謝謝。

他是一位天生的商人，給西奧多．羅斯福資金，支持他完成許多偉大的事，包括巴拿馬運河，這條運河在美國建成後，被愚蠢地交給了巴拿馬。我的意思是，你想想看，美國花費了比以往任何計畫更多的資金，並在建造巴拿馬運河的過程中失去3萬8000條人命。

我們因為這份不該送的愚蠢禮物而受到非常糟糕的對待，巴拿馬違背了對我們的承諾，我們協議的目的和條約的精神已經被徹底違反，美國的船隻被嚴重超收費率，在任何方面或形式都沒有受到公平對待，這也包括美國海軍。最重要的是，中國正在營運巴拿馬運河，我們並沒有把它交給中國，我們之前給了巴拿馬，現在要拿回來。

首先，我今天要對美國人說的是，是時候讓我們再次以勇氣、魄力和歷史上最偉大文明的活力行動起來。所以當我們解放自己的國家時，我們會帶領它走向勝利及成功的新高峰。我們不會被嚇倒，我們將共同終結慢性病流行，確保我們的孩子安全、健康，不受疾病侵襲。美國將再次視自身為成長中的國家，一個增加財富、擴展領土、建設城市、喚起期望的國家，並把我們的國旗帶到新的美麗天際，我們將追求邁向星空的昭昭天命，派出美國太空人在火星插上美國國旗。

雄心壯志是一個偉大國家的命脈，如今，我們國家的雄心抱負比其他任何國家都強，沒有國家像我們的國家。美國人是探險家、建造者、創新者、企業家和開拓者，開拓精神深植我們心中，下一次宏偉冒險的呼喚在我們靈魂深處迴響。我們的美國祖先，將廣袤大陸邊緣的一小片殖民地發展成由地球上最傑出公民組成的強大共和國，沒有國家能比得上。

美國人跋涉數千英里，穿越一片崎嶇的原始荒野，他們穿越沙漠，翻越高山，勇敢面對難以言喻的危險，開拓狂野西部，結束奴隸制，拯救數百萬人脫離暴政，讓數以百萬計人民擺脫貧困，使用電力，分裂原子，並將人類送入太空，使人類知識的宇宙掌握在手中。如果我們齊心協力，就沒有做不到的事，也沒有實現不了的夢想。

許多人認為我不可能達成如此歷史性的政治逆襲，不過如大家所見的，目前我就在這裡，美國民眾已經發聲。有些事是不可能做的到，在美國不可能的事就是我們最擅長的事。從紐約到洛杉磯，從費城到鳳凰城，從芝加哥到邁阿密，從休士頓到我們目前所在的華盛頓哥倫比亞特區，我們的國家是由一代又一代的愛國者創立和建造而成的，他們為了我們的權利和自由奉獻一切。他們是農民和軍人，牛仔和工廠工人，鋼鐵工人和煤礦工人，警察和拓荒者，他們勇往直前，沒有任何障礙能擊垮他們的精神及驕傲。

他們一起鋪設鐵路，建造摩天大樓，修築大型公路，打贏兩次世界大戰，擊敗法西斯主義和共產主義，並克服了他們面臨的每一項挑戰。

共同經歷了這麼多之後，我們即將迎來美國歷史上最偉大的4年。有了大家的幫忙，我們能做到更多。在你們的幫助下，我們將恢復美國的希望，重建我們熱愛的國家，我們對它充滿著愛。在上帝庇佑下，我們是一個民族，一家人，以及一個光榮的國家。所以，對於為孩子懷抱夢想的每個父母，以及每一位對未來懷抱夢想的孩子，我與你們同在，我會為你們奮鬥，我會為你們帶來勝利。我們會取得前所未有的勝利。謝謝。

最近幾年，我們的國家受了很大的苦，但我們會讓它回歸並再次偉大，比以往任何時候都更加偉大，我們會成為一個與眾不同的國家，充滿同情心、勇氣以及卓越。我們的力量將終止一切戰爭，為這個曾經充滿憤怒、暴力且完全不可預測的世界帶來團結的新氣象。

美國將再次受到大家尊敬和欽佩，這包含具有宗教信仰和善意的人們。我們會變得繁榮，我們會很自豪，我們會變得強大，而且取得前所未見的勝利。我們絕不會被打倒，我們不會受到威脅，我們絕不會被擊垮，我們絕不會失敗。

從今以後，美國將是一個自由、主權、獨立的國家。我們會勇敢挺身而出，我們會自豪地過生活，我們會勇敢追逐夢想，沒有什麼能阻擋我們，因為我們是美國人，未來是我們的，我們的黃金時代才正要開始！天佑美國，謝謝。