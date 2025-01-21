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川普就職演說 重申拿回巴拿馬運河與墨西哥灣改名

2025/1/21 02:42（1/21 02:59 更新）
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美國總統當選人川普再次威脅要收回巴拿馬運河，甚至不排除動用武力，巴拿馬政府重申擁有運河的主權。（中央社製圖）
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（中央社記者廖漢原紐約20日專電）美國新任總統川普今天在就職演說中，重申將拿回巴拿馬運河，並把墨西哥灣改名為美洲灣。

川普（Donald Trump）在就職演說中表示，從現在起，短暫時間後，將會把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名爲美洲灣（Gulf of America）。

他接著說，巴拿馬運河愚蠢地從美國手中給了巴拿馬，美國建造運河的花費超越之前所有計畫，3萬8000人在過程中喪生，運河被當成愚蠢的禮物，送人時還被糟糕對待。

川普指出，巴拿馬未實踐對美國的承諾，違反交易目的與協議精神。美國船隻被嚴重超收費用，從任何方面來看都未被公平對待，連美國海軍軍艦都被敲竹槓。

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他說：「特別是中國主導運河營運。我們不是把運河給中國，是給巴拿馬，我們要拿回來。」

川普7日在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）記者會中首度提出，上任後將墨西哥灣改名爲美洲灣，並說明要重新控制美國百年前在巴拿馬興建、橫跨兩大洋的運河。（編輯：周永捷）1140121

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川普上任推新政
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