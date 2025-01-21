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早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
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川普就職演說美國優先：告別衰退迎向黃金年代

2025/1/21 07:35（1/21 07:53 更新）
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美國總統川普（前）20日就職。（Kevin Lamarque/Pool via 路透社）
美國總統川普（前）20日就職。（Kevin Lamarque/Pool via 路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約20日專電）「衰退已經結束」、「黃金年代現在開始」，美國總統川普就職演說宣示上任後政策重點，並簽署大量改變美國社會與國際秩序的行政命令。「美國優先」是川普政府未來4年的政策中心，全球關注的提高關稅首日暫未出手。

78歲的川普（Donald Trump）就職前晚在位於華盛頓市區的第一資本體育場（Capital One Arena）向滿場川粉演說，今天連續在就職典禮、國會午宴與慶祝大會等場合擔任主角，期間還公開簽署上百項行政命令。

相較於8年前倉促就任，回歸白宮的川普未見年齡關卡，火力更顯旺盛。

歷屆美國總統就職演說多專注於願景、團結、和平等詞藻溢美，訴諸全球的談話，少有像川普預告要「革常識的命」，半小時演說以「美國第一」為中心，開宗明義說將拿回主權、重建安全、司法再平衡；美國很快會更偉大、強壯，比過去任何時刻更卓越。

川普演說內容與早前記者會內容接近，包括宣布南部邊境進入「國家緊急狀態」、回復首任期處理移民的「留在墨西哥」政策、美國政府認為性別僅有兩種，男性與女性、拿回巴拿馬運河，期間還不忘消遣民主黨主政的洛杉磯近日野火，喪失豪宅的富人有些人還在現場。

憂心關稅戰的世界各國可暫時鬆一口氣，演說未在外交與經貿議題著墨，也未指名哪些國家與國際議題。首日簽署的行政命令僅要求聯邦機構研究貿易政策，評估與中國、墨西哥、加拿大的經貿關係，未如選舉期間所言上任首日將提高關稅。

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因低溫改於國會山莊室內舉行的就職典禮，未如歷屆於室外舉行，連結國家廣場（National Mall）可達數10萬人的壯觀場面，但全新與年輕化的執政團隊、家族成員仍十分吸睛，特別是包括美國科技界4大巨頭在內的耀眼出席者，華爾街日報（Wall Street Journal）估算，這些業者的公司市值達到12兆美元。

冷戰結束後的美國總統就職演說多不忘國際事務，並以全球領袖自居。第2任期的川普從美國看世界，巴拿馬運河、格陵蘭島等鄰近區域首先成為對外戰略主軸，未來將繼續出招。（編輯：唐佩君）1140121

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影片來源：中央社
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