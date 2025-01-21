川普二度回鍋 新政策可能影響巴西

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）川普（Donald Trump）重返美國總統寶座，恢復關注保護主義經濟政策和環境監管變革，可能對巴西經濟、社會和環境等多個領域產生影響。

美國第47位總統川普今天宣誓就職，未來4年施政重點包括對進口商品徵收新關稅和驅逐無證移民，這些措施可能影響巴西和美國之間的經濟和政治關係，加深巴西政府在維持經濟平衡和適應外部政治壓力的挑戰。

巴西最擔憂的領域是美國關稅對經濟影響，川普在競選期間即一再表示有意提高外國商品關稅，從而影響巴西出口。此舉加上全球經濟不穩定，可能導致巴西幣兌美元貶值，加劇匯率波動。

川普提議的關稅可能限制巴西產品進入美國市場，對農業綜合企業等行業產生負面影響。此外，保護主義政策的間接影響可能導致全球經濟成長回落，直接影響巴西等新興經濟體。

移民政策是另一個具深遠影響的領域，川普矢言將驅逐數百萬無證移民。根據皮尤研究所（Pew Research Center）2022年的數據，估計大約有23萬無證巴西人在美國生活，儘管他們不是美國政府的主要關注點，其中許多人可能被迫返回巴西。

這種情況引發經濟和社會擔憂，將無證移民驅逐出境不僅對移民和其家庭有直接影響，還可能對巴西以及美國的巴西社區造成後果，因為這些移民寄出的匯款是巴西幾個地方的重要收入來源。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在環境方面，川普推動美國退出「巴黎協定」與全球應對氣候變化的努力形成鮮明對比，巴西因亞馬遜雨林發揮關鍵作用，現在將面臨應對配合度較低的美國氣候政策挑戰。

此外，川普對可再生能源的立場可能影響巴西和美國之間現有和潛在協定。雖然巴西政府尋求增加可再生能源矩陣，但美國政府的行動可能促進對不可再生資源的勘探，從而在兩國之間產生重大政治和經濟影響。（編輯：陳承功）1140121