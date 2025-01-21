加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政2/40
首頁 / 國際

川普二度回鍋 新政策可能影響巴西

2025/1/21 07:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）川普（Donald Trump）重返美國總統寶座，恢復關注保護主義經濟政策和環境監管變革，可能對巴西經濟、社會和環境等多個領域產生影響。

美國第47位總統川普今天宣誓就職，未來4年施政重點包括對進口商品徵收新關稅和驅逐無證移民，這些措施可能影響巴西和美國之間的經濟和政治關係，加深巴西政府在維持經濟平衡和適應外部政治壓力的挑戰。

巴西最擔憂的領域是美國關稅對經濟影響，川普在競選期間即一再表示有意提高外國商品關稅，從而影響巴西出口。此舉加上全球經濟不穩定，可能導致巴西幣兌美元貶值，加劇匯率波動。

川普提議的關稅可能限制巴西產品進入美國市場，對農業綜合企業等行業產生負面影響。此外，保護主義政策的間接影響可能導致全球經濟成長回落，直接影響巴西等新興經濟體。

移民政策是另一個具深遠影響的領域，川普矢言將驅逐數百萬無證移民。根據皮尤研究所（Pew Research Center）2022年的數據，估計大約有23萬無證巴西人在美國生活，儘管他們不是美國政府的主要關注點，其中許多人可能被迫返回巴西。

這種情況引發經濟和社會擔憂，將無證移民驅逐出境不僅對移民和其家庭有直接影響，還可能對巴西以及美國的巴西社區造成後果，因為這些移民寄出的匯款是巴西幾個地方的重要收入來源。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在環境方面，川普推動美國退出「巴黎協定」與全球應對氣候變化的努力形成鮮明對比，巴西因亞馬遜雨林發揮關鍵作用，現在將面臨應對配合度較低的美國氣候政策挑戰。

此外，川普對可再生能源的立場可能影響巴西和美國之間現有和潛在協定。雖然巴西政府尋求增加可再生能源矩陣，但美國政府的行動可能促進對不可再生資源的勘探，從而在兩國之間產生重大政治和經濟影響。（編輯：陳承功）1140121

#川普
#巴西
#巴黎協定
#美國
川普
川普就職插曲 凱莉安德伍清唱化解尷尬時刻川普就職演說美國優先：告別衰退迎向黃金年代
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普就職演說美國優先：告別衰退迎向黃金年代
27
更多編輯台推薦新聞：