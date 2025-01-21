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早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
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川普就職演說 矢言對外國實施關稅與稅收政策

2025/1/21 07:53（1/21 08:06 更新）
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美元。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天宣誓就任美國第47位總統，他在發表強調國家主義的就職演說時矢言，將對其他國家徵收關稅並課稅。

法新社報導，川普在國會大廈發表演說時表示：「我將立即開始徹底改革我們的貿易制度，以保護美國勞工與家庭。」

川普又說：「我們不會對我們的公民徵稅，來讓其他國家變得富有，而是會對外國祭出關稅並徵稅，讓我們的公民變得富裕。」

自從去年11月勝選以來，川普將矛頭對準盟友與對手，提出課徵新關稅的可能性，施壓其他國家對美國的擔憂採取更強硬的行動。

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在重返白宮前，川普已矢言若未採取更多行動遏阻非法移民與芬太尼（fentanyl）流入美國，將對加拿大與墨西哥進口商品課徵25%的關稅，並對中國商品加徵10%的關稅。

川普跑競選行程時，也提出將對中國進口商品祭出更高關稅的想法，將稅率訂在60%或更高。但他今天沒有公布新的關稅，這些關稅將加諸在美國買家從國外購買的進口商品上。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130121

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