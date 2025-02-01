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知情人士：川普預計3月1日起對加、墨課徵新關稅

2025/2/1 03:42
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）3名知情人士告訴路透社，美國總統川普預計將宣布從3月1日起對加拿大和墨西哥課徵新關稅，但將包括對這些國家為某些進口貨物尋求特定豁免的程序。

這項關稅決策今天仍不確定，在川普公開宣布前尚未底定。

因未獲授權公開說明而要求匿名的消息來源表示，他們對於最終關稅稅率並未掌握細節，但稱川普一再表示明天將對這兩國進口貨課徵25％關稅。

另外，1名政府官員指出，川普今天審查關稅計畫，可能允許若干進口貨獲得豁免。但這名官員表示，任何豁免將會「很少」。

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儘管宣布關稅措施恐擾亂金融市場，並導致美國與這兩個主要貿易伙伴間關係緊繃，但在實施以前提供28天窗口期以及豁免程序，表明川普政府採取較為謹慎的做法。

此舉也將為加、墨應對川普關稅措施的談判爭取時間。（譯者：徐睿承）1140201

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