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白宮強調川普2/1對中國加拿大墨西哥課關稅 批路透報導不實

2025/2/1 09:10（2/1 09:24 更新）
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美元。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮發言人李威特今天表示，總統川普2月1日將對加拿大、墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國商品徵10%關稅，即刻生效。她並斥路透社稍早稱課徵時間為3月1日的報導「不實」。

李威特（Karoline Leavitt）在白宮新聞簡報會上說：「總統（川普）明天將對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，對中國徵收10%，因為非法（類鴉片止痛劑）芬太尼（Fentanyl）源自他們並允其流入我國，導致數千萬美國人死亡。」

路透社稍早引述「知悉關稅商議情況的消息人士」搶先發布獨家指稱，川普將於明天宣布對加拿大和墨西哥輸美商品徵收關稅，但會延到3月1日才開始徵收，並對部分商品豁免限定程序。

然而李威特在記者會稱路透社獨家為「不實」（false）報導，也沒有關於豁免的最新消息或說明。她說這些關稅將於2月1日公布並將即刻生效。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，加拿大將立即採取強有力的反制措施，並說「這並非我們所樂見，但如果他繼續下去，我們也會採取行動」。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說，她會「冷靜等待」川普的關稅決定，並準備繼續就邊境議題對話。

薛恩鮑姆先前表示墨西哥也將採取報復措施，稱川普的關稅措施將導致美國流失40萬個就業機會，並推升美國消費物價。

川普也在考慮對中國商品徵收更多關稅；北京當局先前矢言捍衛「國家利益」，中國外交部發言人先前也警告「貿易戰沒有贏家」。

金融服務公司BTIG人員伯坦斯基（Isaac Boltansky）預期中國商品將面臨「關稅遞增」。

他在報告中說：「我們的感覺是川普將對中國軟硬兼施，最終目標是在他任期結束前達成某種重大交易。」

川普今天也在橢圓形辦公室告訴媒體，他將來「絕對」也會對歐盟徵收關稅，稱歐盟「待我們太糟了」。

華爾街日報指出，川普在橢圓形辦公室告訴媒體，加、墨、中3國無從阻止2月1日起的關稅，但考慮讓加拿大原油的關稅訂為10%而非25%。

法新社報導，川普設定銷美石油、天然氣的關稅課徵時間為2月中下旬。

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川普在橢圓形辦公室告訴媒體：「最終我們還會對晶片、石油、天然氣課徵關稅，這很快就會到來。」還說時間大概在2月18日。

他還揚言對鋼鐵「徵收大筆關稅」，稱先前這類關稅低於他所設想；川普說，藥品、銅日後也將成為課徵關稅的品項。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1140201

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