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美國收緊小額豁免進口規定 鎖定中國低價商品

2025/1/18 12:54（1/18 13:12 更新）
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中國電商平台SHEIN的logo。（路透社）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國今天公布一項新規定，要收緊允許低價值商品免稅輸入美國的豁免優惠，鎖定可能從中受惠的中國商品。

法新社報導，這項提案讓特定產品失去「小額豁免」（de minimis exemption）優惠資格。根據規定，價值800美元（約新台幣2萬6336元）以下的商品輸入美國可免徵關稅或特定稅項。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在聲明中表示：「過去10年間，進入美國的低價值或小額商品數量及總價值均大幅增加。」

他補充表示，這項豁免規定「損及美國企業及工人」，同時讓外國產品湧入美國港口，使得篩查貨物是否具有安全風險更加困難。

他說：「今天宣布收緊這項豁免措施的行動，將加強美國的經濟及國家安全。」

主張適用這項免稅規定的進口商品數量，從2015財政年度的1.39億件左右激增至2023年的逾10億件。

美國官員指出，出自中國、銷售低價商品的電商平台Shein和Temu，是這一波成長趨勢的主因之一。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）指責中國創建的電商平台試圖利用現行規範「獲取不公平的貿易優勢」。

根據新擬議的規定，應依美國貿易法301條款課徵關稅的商品，將不再根據小額豁免措施享有免稅待遇。301條款是近年針對中國徵收關稅的主要工具之一。

301條款關稅涵蓋約70%的中國紡織品及服裝進口，意味著美方此舉將減少透過免稅規定輸入美國的商品數量。

包裹若包含受232條款鋼鋁製品關稅規定影響的產品，以及影響太陽能製造業的201條款保障措施的產品，也會成為目標。

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國土安全部轄下的美國海關與邊境保護局（CBP）在今天公告中表示，低價值電商進口商品構成的風險與高價值商品相同。

美國海關與邊境保護局指出，低價值商品大量進口，可得資料又較少，導致更難「鎖定並阻止芬太尼（fentanyl）等非法化學合成藥物及化學合成藥物原料與相關製造設備進入美國」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140118

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