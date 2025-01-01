加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道 東歐陷困境摩爾多瓦進緊急狀態
首頁 / 國際

墨西哥實施新關稅 預料將衝擊中國電商Shein、Temu

2025/1/1 12:59（1/1 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市31日綜合外電報導）墨西哥國稅局（SAT）今天公布新關稅措施，表示將藉此加強對亞洲貨品的監督。墨國這一步可能對快時尚龍頭Shein和跨境購物平台Temu等線上零售商造成衝擊。

路透社報導，墨西哥國稅局在媒體聲明中指出，經由快遞公司輸入墨國的商品，源頭若為未與墨國簽署國際協議的國家，將被課徵19%關稅。

Shein和Temu總部位在中國，而墨西哥未與中國簽訂國際協議。

美國、加拿大這兩國與墨西哥簽署「美墨加貿易協定」（United States-Mexico-Canada trade agreement，USMCA），因此從美、加經快遞公司進入墨國的商品，如果價值高於50美元但未超過117美元，將被課徵17%關稅。

墨西哥國稅局表示，來自其他與墨西哥簽訂國際協議的國家、且價值超過1美元的商品，則將被課徵19%關稅。

墨西哥國稅局稱，這項關稅措施將加強「打擊不合乎規定的行為」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新措施於2025年1月1日起生效。墨西哥推出一系列影響電商公司的新稅務準則，包括總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府2024年12月19日發布新令，將某些進口商品的關稅調高至最高35%，受影響的包括裙裝襯衫等服飾，毯子窗簾等居家用品，就連帳篷和雨棚也受到衝擊。

與美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）和亞馬遜（Amazon）競爭的Shein和Temu，更可能受到高關稅的影響。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140101

#Shein
#墨西哥
薛恩鮑姆
川普稱墨西哥同意擋移民 薛恩鮑姆澄清無意關邊界墨西哥總統與川普通話 討論移民及反毒議題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：