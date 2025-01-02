美媒：中國機遇已失 川普2.0美企不會再幫北京關說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京2日電）川普再度當選美國總統後，外界依先前經驗普遍認為，美企將是中國未來在美中貿易戰上可下工夫的對象。但美媒分析，美企在川普第1個任期幫中國說話的一幕，不會在第2個任期重演，理由是美企不再將中國視為機遇之地。

華爾街日報報導，川普（Donald Trump）的第1個任期內，美企紛紛表達與中國打貿易戰「對美國人沒好處」。包括蘋果（Apple）、耐吉（Nike）和小型零售商在內的企業當時說，提高中國進口商品關稅將導致消費者面臨更高價格。而向中國出口產品的農戶和其他企業則警告，中國方面將徵收反制性關稅。

如今，隨著川普準備回任，以及中國這個一度蓬勃發展的經濟體陷入困境，美企基本上不再談論美中關係的重要性，畢竟中國市場曾有的吸引力已經消退。而美中實施的政策，使美企更難在中國這個擁有14億人口的國家取得成功。

專家並認為，美企在中國做生意更加謹慎，且所有行業都是如此。中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）即表示，他們的會員企業已逐漸轉往他國進行新的投資。

報導指出，造成這一現況的最大問題是中國經濟。中國是僅次於美國的世界第2大經濟體，幾十年來中國經濟一直以每年近10%的幅度成長。2024年，中國經濟「有望實現」5%的成長。但經濟學家們認為，2025年實現這一目標將更加困難。

過去，出於對中國市場成長潛力的考量，美企還能「忍受在中國做生意的種種困難」，包括潛在的智慧財產權損失，以及來自中國國企的壓力。

報導以星巴克為例指出，2016年，時任星巴克執行長舒茲（Howard Schultz）曾表示，中國有望成為星巴克最大的市場。但此後，星巴克一直受到每杯僅2美元以下的中國本土咖啡連鎖店衝擊，且已落後於中國本土一線品牌瑞幸咖啡。現任執行長強生（Kevin Johnson）2024年10月更因此表示，星巴克正考慮在中國建立合作夥伴關係。

另外，IBM在2024年8月表示，由於中國市場競爭加劇，該公司將關閉中國研發部門，影響1000餘人；而2007年曾誇稱，「為進入中國市場，公司向中國轉移技術和專業知識是值得的」。

2024年12月，通用（GM）汽車承認中國業務疲軟，市占率已從2018年的13.7%降到2023年的8.4%，原因是如比亞迪等中國本土車廠如今占據了主導地位。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，在中國推展業務的美企，面臨著來自中國國企和私企日益激烈的競爭，這些企業受益於政府補貼或政策。

報導提到，華府方面的政策和政治氛圍，也導致美企更難在中國推展業務。川普的盟友、阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）日前公開表示，「如果你為了中國站出來，就應該預料到會挨揍」。

以蘋果為首的許多美企，已建立了依賴中國代工廠的供應鏈，產品出口到美國時就會面臨川普揚言加徵的關稅。

川普的第1個任期，蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾公開地成功遊說關稅豁免，如今他很可能會再次這樣做。然而，蘋果在中國市場已越來越難與華為等中國本土品牌競爭，因此也將生產線轉移到越南和印度等國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾任美國外交官、現為商業諮詢機構The Asia Group管理合夥人的唐偉康（Kurt Tong）表示，那些在中國投入大量時間和資金開展業務的美企，現在已經不再傾向於在華府進行公開遊說，以捍衛他們在中國的投資，因為美國政府和國會就會回應，「你應該把這些投資放在美國」。

儘管如此，何邁可仍表示，他依然認為與中國倉促脫鉤將是一個錯誤，這將對美國經濟造成巨大損害，也將對美國企業造成巨大損害。（編輯：吳柏緯）1140102