日媒：中國防備美國加關稅 對美貿易占比創新低

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（中央社台北2日電）日經中文網引述中國海關數據報導，2024年前11個月，美國在中國貿易總額占比為11.2%，是中國2001年加入世界貿易組織以來最低，中國此舉是為減少對美國貿易的依賴，防備美國加關稅。

日經中文網今天報導，據中國海關的數據，以美元計價，2024年1月至11月，美國在中國貿易總額占比為11.2%，較2001年的峰值下降了4.6個百分點，也是自中國2001年加入世界貿易組織（WTO）以來最低。

2024年1月至11月，美國在中國出口占比為14.6%，也是自2001年以來最低；而美國在中國進口占比為6.3%，從2001年峰值下降4.4個百分點。

另一方面，中國加大了對東協國家的出口。2024年1月至11月中國對東協出口額達到5200億美元，占總額16%，東協成為中國最大出口目的地。其中，中國對柬埔寨出口年增19%，對越南出口年增18%。

報導指出，美國候任總統川普此前提出，對幾乎所有來自中國的進口商品加徵10%關稅。根據2018年至2019年川普第一屆政府時期的中美貿易戰，中美多次互徵附加關稅，中國分階段降低對美國貿易的依賴程度。中國現在也正為防備新「川普關稅」而強化相關舉措。

報導又指，2005年前後，中國對美貿易占比曾因向經濟快速發展的新興市場國家擴大出口而大幅下降。習近平2013年就任中國國家主席以來，這一比例曾上升，但經過川普第一屆政府時期的貿易戰後，2019年中國對美出口占比較之前一年下降了2.5個百分點。

報導並提到，中國在進口穀物和資源方面逐漸減少對美國的依賴。在中美貿易戰爆發前的2017年，中國從巴西進口大豆只占總體數量50%，美國大豆則占30%以上；2024年1月至11月，從巴西進口的占比為70%，美國占20%。

中國從美國進口小麥的比例也從2017年的近40%降至不到20%。中國目前從澳洲、加拿大及法國進口的小麥較多。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140102