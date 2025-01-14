路透：川普擬任貿易律師凱斯勒掌工業暨安全局 監督對中出口管制

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）知情人士表示，美國總統當選人川普考慮提名華盛頓貿易律師凱斯勒（Jeffrey Kessler）領導美國商務部工業暨安全局（BIS），這在美中科技戰裡是一個關鍵職位。

路透社報導，凱斯勒是威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）的合夥人，他在川普第一任期間擔任負責執行與合規的助理部長，這使他成為商務部最高階的貿易執法官員。

如果獲任命執掌工業暨安全局，凱斯勒將監督美國技術出口管制，管控這些技術輸出到中國等對美國國家安全構成威脅的國家。過去10年來，出口管制成了美國在這世界兩大經濟體間的科技戰中的強大武器。

川普政權交接團隊發言人與凱斯勒沒有立即回覆置評要求。

現任總統拜登政府的工業暨安全局次長是艾斯特維茲（Alan Estevez）。他曾任五角大廈官員，監督對半導體與製造設備的全面限制措施，以及對中國華為技術有限公司的限制。

美國商務部今天發布控制美國人工智慧（AI）晶片在全球流動的架構，本週晚些時候將公布規定，禁止開在美國道路上的聯網自動駕駛車裝有中國軟體與硬體。

根據威凱平和而德律師事務所的簡介，凱斯勒任職於事務所的執業重點是中國，他協助美國公司與貿易協會克服中國的貿易與投資障礙，「尤其是在創新智慧財產密集產業」。

他也針對出口管制制裁、在美國與中國做生意的挑戰及符合與維吾爾族有關的強迫勞動立法等問題，為客戶提供建議。

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根據簡介，在川普第一任政府任內擔任助理部長時，凱斯勒監督貿易執法法規的全面改革。他也負責執行美國貿易救濟法，也就是反傾銷與反補貼稅法調查。

根據簡介，除此之外，他還監督外國遵守貿易協議的情況，並支持美國貿易代表署（USTR）、歐洲聯盟（EU）與英國2021年6月的關稅休戰談判。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140114