川普2.0 美學者：中國表面示強實則韜光養晦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京11日電）川普即將回任美國總統，未來4年美中關係發展深受關切。有美國學者分析，在中共總書記習近平面對國內諸多挑戰下，川普與中國交手較可能占上風。至於中國，未來4年可能採取表面不示弱，實則韜光養晦的方式應對美國。

至於台灣議題，美國學者翁履中認為，未來4年中國對美談判重點恐將是要求美國「少支持」台灣，理由是習近平不會和相對比較瘋狂的川普「硬碰硬」。

美國之音（VOA）中文網報導，現任美國薩姆休斯頓州立大學（Sam Houston State University）政治系副教授翁履中表示，川普（Donald Trump）上任後會立刻與中國打交道，希望「儘快搞定」與中國的談判。

翁履中指出，從過去幾個月來的鋪陳顯示，川普相信自己「可以搞定」對中國的談判，而且從談判桌上取得上風。

至於中國將如何回應川普的要求，翁履中認為，習近平目前面臨中國內部許多挑戰，川普與中國交手獲益的機會也隨之升高。相形之下，中國對美談判的重點恐怕就是要求美國「少支持」台灣，而這恰是川普最不在意的部分。

翁履中指出，總結來說，未來4年美國可能會在美中兩國的交鋒中占上風。但中國也會在台灣議題上強調，中方「成功讓美國不支持台獨」，因此各自都有可以宣傳勝利之處。

針對中國學者閻學通日前主張，未來4年，北京的注意力主要集中在重振國內經濟上，不會制定統一台灣的時間表，翁履中認為，閻學通的說法不一定是傳達中央的指令，但也「相去不遠」。

翁履中認為，未來4年，中國表面上不會示弱，但實際上會是另一種形式的「韜光養晦」，以「重整內部」為重，習近平不會和相對比較瘋狂的川普「硬碰硬」，反而可「保台海4年沒有戰爭」。相形之下，比較理智的拜登（Joe Biden）和進步價值優先的民主黨，中國容易掌握多了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普第一個任期的前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）指出，面對一個更咄咄逼人、更具脅迫性的中國，川普第2個任期會將中國的挑戰與威脅排列在第一位。在與中國交手時，川普團隊不會為了與北京對話或保持接觸，進而在口頭上給北京什麼保證。

簡以榮說，給中國什麼東西，他們向來就是會要求更多。就像習近平，他曾對拜登說「你只說你不支持台灣獨立，那還不夠，我要你說『你反對它』」，那就是典型的結果。（編輯：謝怡璇）1140111