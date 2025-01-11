報告：北京力求擴大內需拉經濟 應對貿易戰風險

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（中央社記者李雅雯台北11日電）陸委會委外撰述報告指出，中共中央政治局會議定調2025年經濟工作方向，透過擴大內需、振作消費拉動經濟成長為工作重點，目的在於應對川普重返白宮後恐再打關稅貿易戰。

大陸委員會（陸委會）最新委外撰述大陸與兩岸情勢簡報剖析中國大陸2025年經濟情勢展望。

報告指出，去年12月中央經濟工作會議召開前的中共中央政治局會議已經為2025年經濟工作方向定調，這場會議提到「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」、「大力提振消費、提高投資效益」、「全方位擴大國內需求」等內容。

投資、消費、出口被比喻為拉動經濟三駕馬車，美國候任總統川普（Donald Trump）重返白宮後可能帶來貿易關稅戰，恐使中國大陸貿易、投資受挫。報告表示，於是北京必須力求擴大內需、振作消費，透過這些方式拉動經濟成長。

報告提到，中共中央政治局會議提及「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，財政政策形容用字從「積極」變為「更加積極」、貨幣政策形容用字從「穩健」轉向「適度寬鬆」，顯示北京順應全球經濟局勢、國際挑戰做出相應策略調整。

報告指出，川普第1任期作為使北京理解增加國家產業製造力重要性，中國大陸2025年除了強化擴大內需、振作消費外，也會繼續鼓勵製造業投資，透過開放國內市場與加強對外投資保持與全球經貿的聯繫，藉由加強區域供應鏈連結、拓展海外業務範圍以降低來自美國民主陣營的科技制裁等經濟風險。

報告總結，預估中國大陸2025年將採取刺激消費措施以擴大內需，持續運用財政和貨幣政策解決債務問題，透過「一帶一路」和RCEP分散、擴大出口，緩和國際關係以爭取外資直接投資；不過房地產、地方債務與內需動能不足等難解問題恐將繼續拖累經濟成長。

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機構對於中國大陸2025年經濟成長率預測偏於保守看待。

摩根大通預測，中國大陸2025年經濟成長率將僅有3.9%；信貸評級機構穆迪預測4.2%，惠譽也提出同樣看法。摩根士丹利評估，在消費疲軟、美國關稅威脅下，中國大陸持續面臨通貨緊縮問題，推估2025年經濟成長率放緩至4%。（編輯：呂佳蓉）1140111