CNN：美國外來投資審查委員會系統遭中國駭客入侵

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）今天引述3位知情美國官員報導，美國政府審查外來投資是否涉及國家安全風險的機關「美國外來投資審查委員會」（CFIUS），遭到中國駭客入侵。

路透社報導，CNN未說明這起事件發生在何時，但指出這是範圍更廣的美國財政部非機密系統遭到中國駭客入侵事件其中一部分。

美國財政部與美國外來投資審查委員會皆未立即回應路透社在非上班時間提出的置評請求。

CNN報導，美國外來投資審查委員會去年12月才獲得更大權限來審查在美國軍事基地附近的不動產銷售案。美國國會議員與國安官員日益擔憂，中國政府或其代理人可能藉由購買這類土地來刺探這些基地的情報。

這僅是中國遭指對美國進行一連串網路刺探情報行動的最新1例，這類行動去年已令美國政府深感不安。CNN曾報導，另群中國駭客深度潛入了美國電信網絡，以監視幾位美國高階政治人物的電話通訊。

消息人士當中的2名官員告訴CNN，這次的駭客還攻擊了美國財政部負責制裁事務的單位，而這個單位上週才制裁1家被控在網路攻擊行動中扮演角色的中國公司。

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消息人士之一的官員表示，美國官方正在檢查這些駭客能夠取得的個人文件，並將針對與遭竊資料有關的所有國安衝擊進行分析評估。

儘管沒有證據顯示這批駭客看得到機密資料，但有人擔憂，被駭的非機密資料經過拼湊後，可提供中國有用的情報。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140110