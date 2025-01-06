華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

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（中央社記者廖漢原紐約5日專電）長期關注與中國有關駭客入侵美國基礎建設與通訊網路的「華爾街日報」報導，近期名為「颱風」（Typhoon）的大型駭客行動，是為美中可能衝突時阻礙美國回應的先行安排。中國駐美使館回應，美國須停止對各國的網路攻擊行為。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）在「中國駭客從笨拙企業盜賊成為軍事武器」長文指出，近期目標美國基建與電信業者，名為「颱風」的大型網路攻擊，是為美國與北京可能衝突時，先行蒐集資料與就定位，屆時阻礙美方回應與埋下紊亂的種子。

報導引述知情人士說法，美國總統拜登政府的國安顧問蘇利文（Jack Sullivan）2023年秋季曾在白宮與電信及科技業高層舉行秘密會議。蘇利文說：「中國駭客已有能力讓數10個美國港口、電網與其他基礎設施停止運作。」

這些攻擊威脅民眾安危，美國政府需要業者協助根除網路入侵者。但當時出席會議的高層，包括蘇利文，沒人知道中國駭客已試圖深入美國基礎電信系統。

報導指出，這些與中國軍方有關，針對美國基建的駭客早在2019年初開始行動，目標在一般間諜行動忽略的範圍，包括位在夏威夷的供水系統、休士頓的港口與石油天然氣處理設施。

聯邦調查局（FBI）與民間機構探員發現，駭客入侵潛伏期有的長達數年，期間不定期測試出入管道的有效性；有些駭客藏在某地區機場系統中，每半年測試是否能夠有效進出；還有駭客在水資源系統潛伏9個月，並移轉至其他伺服器瞭解耕地運作；還有駭客在洛杉磯的基建網路搜尋當地回應緊急事故的資料。

多位不具名國安官員表示，駭客「伏特颱風」（Volt Typhoon）部分任務是意圖擾亂太平洋美軍補給線。在未來美中衝突，包括共軍可能犯台等事件中，破壞美國的回應能力。

至於2023年中起入侵通訊業者，與中國情資有關的駭客「鹽颱風」（Salt Typhoon），能夠取得包括美國資深官員在內的上百萬使用者數據，透過固網與總統當選人川普聯繫的數通電話也成了目標，副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選人員也是侵入對象。

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數名接受閉門簡報的國會議員與官員向華爾街日報指出，對駭客深度入侵感到震驚，後續處理更見艱難。拜登政府負責網路安全的副國安顧問紐柏格（Anne Neuberger）表示，駭客手法非常謹慎，有的刪除網路資安紀錄，有些電信業者未有適當備份，所以真實影響範圍可能沒人知道。

中國駐美使館發言人劉鵬宇對此回應表示，美國為了推進地緣政治野心，兜售中國駭客的錯誤訊息。美國有些人似乎熱衷創造各種形態的「颱風」，但美國必須停止對其他國家的網路攻擊行為，避免以網路安全為由汙衊毀謗中國。（編輯：何宏儒）1140106