加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美更新中國軍方合作公司名單 騰訊、寧德時代入列

2025/1/7 09:58（1/7 10:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國防部將騰訊和中國電池製造業巨擘「寧德時代」（圖）列入在美國營運的中國軍工公司名單。（路透社）
美國國防部將騰訊和中國電池製造業巨擘「寧德時代」（圖）列入在美國營運的中國軍工公司名單。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部已將中國科技巨擘騰訊（Tencent）和中國電池製造業巨擘「寧德時代」（CATL），加入他們所說與中國軍方有關公司的名單中。

法新社報導，這兩家公司都被列入在美國營運的中國軍工公司名單，該名單將於明天在美國聯邦公報（US Federal Register）上公布，並在前一天提供副本下載。

騰訊發言人表示，公司被列入名單「顯然是錯誤」，「我們不是軍事公司或供應商」。

google news透過 Google News追蹤中央社

發言人還說：「與制裁或出口管制不同，此次列入名單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們將與美國國防部合作消除任何誤解。」

2021會計年度的國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）要求美國國防部長列出在美國直接或間接營運的中國軍事企業名單，向國會提交，並將名單中非機密的部分公布在聯邦公報上。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1140107

#中國
#美中
#美國國防部
#騰訊
#寧德時代
延伸閱讀
華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器美國考量國家安全 擬限制或禁止中國無人機境內使用中美兩國緊盯電動車技術突破 電池成主要關鍵中國制裁美國28家軍工企業 專家：影響小可忽略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：