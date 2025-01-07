美更新中國軍方合作公司名單 騰訊、寧德時代入列
2025/1/7 09:58（1/7 10:13 更新）
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部已將中國科技巨擘騰訊（Tencent）和中國電池製造業巨擘「寧德時代」（CATL），加入他們所說與中國軍方有關公司的名單中。
法新社報導，這兩家公司都被列入在美國營運的中國軍工公司名單，該名單將於明天在美國聯邦公報（US Federal Register）上公布，並在前一天提供副本下載。
騰訊發言人表示，公司被列入名單「顯然是錯誤」，「我們不是軍事公司或供應商」。
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發言人還說：「與制裁或出口管制不同，此次列入名單對我們的業務沒有影響。儘管如此，我們將與美國國防部合作消除任何誤解。」
2021會計年度的國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）要求美國國防部長列出在美國直接或間接營運的中國軍事企業名單，向國會提交，並將名單中非機密的部分公布在聯邦公報上。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1140107
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