美國考量國家安全 擬限制或禁止中國無人機境內使用

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國商務部今天表示，基於國安家安全考量，正研議設立新規定，限制或禁止中國無人機在美國境內使用。

路透社報導，商務部表示，這項能保障無人機供應鏈的新規定正在研議中，預期於3月4日前徵詢社會大眾意見。商務部指出，來自中國與俄羅斯的威脅「可能使我們的對手具備從遠端存取和操縱這些裝置的能力，從而暴露美國的機敏資料」。

在美國銷售的商用無人機絕大多數來自中國。去年9月，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，打算實施類似有效禁止中國製汽車輸美的限制措施，而且重點將針對搭載中國與俄羅斯設備、晶片及軟體的無人機。

雷蒙多去年11月告訴路透社，期盼在今年1月20日前，敲定針對中國製汽車的規定。

商務部是否制定新規定限制或禁止中國無人機，將由1月20日就任的總統當選人川普（Donald Trump）和他領導的新政府定奪。

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過去一年，華府採取一連串制裁中國無人機的措施。例如去年12月，美國總統拜登（Joe Biden）簽署一項法案，可能禁止中國大疆創新科技（DJI）和道通智能（Autel Robotics）在美國銷售新款無人機。

美國國會議員一再表示，他們擔心大疆創新無人機不論在資料傳輸、監控或者國安方面均構成風險，但大疆創新對此予以否認。美國聯邦眾議院已於2019年禁止國防部購買或使用中國製無人機及零組件。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140102