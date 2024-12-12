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中國公民操作無人機空拍美國太空基地 離境前被捕

2024/12/12 10:43（12/12 10:53 更新）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國司法部今天表示，一名中國公民因操作無人機空拍加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）照片，遭到當局控告。

法新社報導，當局表示，39歲的周應標（Yinpiao Zhou, 譯音）準備搭上舊金山飛往中國的班機時，在機場被捕。

聯邦檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada） 表示：「被告涉嫌操作無人機空拍軍事基地照片，這是違法的。」

「我國國安至關重要，我的辦公室將繼續促進我國軍事人員和設施的安全。」

指控文件指出，11月底，范登堡的偵測系統追蹤到一架無人機在基地設施上空飛行約1.6公里。

范登堡太空基地是包括馬斯克（Elon Musk）太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）等太空任務以及飛彈測試的發射場，安全人員追蹤無人機到附近的一個公園，據稱他們在那裡發現了周應標，裝置藏在他的口袋裡。

持有搜查令的幹員查看無人機，發現內有范登堡太空基地的空拍照片。

司法部表示，周應標是中國公民和美國合法永久居民，最近一次是在今年2月到了中國。

周應標今天在舊金山法院出庭時沒有提出抗辯，他被控未登記不提供運輸的飛機以及侵犯國防空域。

預計他未來幾週將在洛杉磯地方法院出庭。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131212

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