中國無人機屢侵擾金門 美國務院密切關注呼籲克制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）中國網民近期屢以空拍機拍攝金門。對中國以「灰色地帶」戰術擾台的提問，美國國務院今天回覆表示，正密切關注北京的行動；美方持續敦促各方保持克制，勿單方面改變現狀。

金門二膽島才於3月30日遭到中國空拍機攝錄駐軍運補過程，陸軍金門防衛指揮部台北時間4月8日指出，同日兩度偵獲1架民用型空拍機接近二膽島及猛虎嶼。軍方發射信號彈示警並以干擾槍反制，迫使空拍機循原路徑飛回。

中國對台祭出一波波灰色地帶戰術攻勢，美國國務院一名發言人以背景說明的方式回覆中央社，美方敦促中華人民共和國與台灣進行有意義的對話，以降低誤判風險。

這名發言人說，美方持續呼籲勿單方面改變現狀。數十年來，這一現狀維護了台海及整個區域的和平穩定。美國與其他國家長期關切台海及更廣的印太區域和平穩定，這些區域的穩定也影響全球安全及繁榮。

陸軍司令部參謀長陳建義中將3日表示，無人機拍攝大、二膽島是灰色地帶侵擾事件、認知作戰，動機絕對不是所謂中國的民間博主或網站在衝網路聲量，其企圖不言可喻，就是要製造對國軍的不認同並造成壓力。

他說，這不是突發事件，過去會發生，未來還會發生，甚至層出不窮、不斷推陳出新。

兩岸研究學者善學（Thomas Shattuck）建議，台灣資源有限，或許可以師法多次與中國在南海交鋒的菲律賓。

善學3月底於一場線上研討會上指出，菲律賓記錄中國種種侵擾行為以發動輿論戰，成功使國際「共憤」的做法可供台灣借鑑。台灣本身可善用低成本無人機記錄中共機艦入侵及脅迫事件。台灣友邦則可運用在聯合國的地位向全球譴責中國對台作為。

菲律賓與北京在爭議海域衝突不斷，中國海警船3月23日更於仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）使用水砲攻擊菲律賓補給船，造成船身損毀、船員受傷。菲律賓除了公布傷者照片，近年也邀國際媒體登船採訪，第一線記錄兩邊短兵相接的情形。（編輯：馮昭）1130409