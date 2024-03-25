陸軍：首梯一年義務役男期末鑑測合格率96.3%

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（中央社記者游凱翔台北25日電）首梯一年期義務役男（陸軍2226梯）已在3月18日至22日期末鑑測，陸軍今天統計，人員總合格率96.3%，不合格人員將於4月初進行為期5天補測。若未補測通過，僅能領取新台幣1萬550元的底薪（本薪）。

國軍恢復1年制義務役，首梯役男（陸軍2226梯）共655人於1月25日已分別在北、中、南等3處營區入營，接受為期8週的新兵入伍訓練，3月18日至3月22日已進行期末鑑測，將於3月29日下部隊。

期末鑑測的項目，除原本體能戰技、步槍鑑定射擊、綜合戰鬥教練測驗外，也包括戰術行軍、野外宿營、震撼教育、戰傷救護等新項目。

針對2226梯鑑測合格率，陸軍司令部上午回覆中央社記者，此次鑑測3月18日至22日實施，人員總合格率為96.3%；不合格人員將於4月1日至3日及8日、9日，共計5日實施輔訓及補測。

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陸軍司令部參謀長陳建義中將日前表示，鑑測總評不合格的役男將於新訓單位留訓一週，輔訓與補測不合格項目，若經補測仍不合格，則不核發專長證書，且不得支領專業加給，但仍必須依照抽籤結果，前往新單位報到（下部隊），並依據不合格項目在新單位補測，持續補測到合格後才能領取專業加給。

一年期義務役下部隊後的月薪2萬1350元，包括本薪1萬550元、專業加給1萬800元。因此，若未取得「結訓專長證書」的役男，在部隊訓練期間不得支領專業加給，換句話說，役男僅能領取1萬550元的本薪。（編輯：林興盟）1130325