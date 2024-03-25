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軍方：熟悉守備區域 試行回駐地實施期末鑑測

2024/3/25 13:17（3/25 14:09 更新）
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圖為首梯1年義務役役男進行期末鑑測。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北25日電）國軍下基地期末鑑測過去都在基地實施，軍方人士今天說，實際戰場並非基地，為熟悉守備區域、強化實戰訓練，自去年底試行鑑測回原駐地；國防部證實，此措施能驗證幹部指參作業及狀況處置能力，強化戰力。

中共近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，在周邊區域舉行軍演，嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，因應可能的潛在威脅。

近年軍方訓練強調「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓練」思維，例如教育召集受召人員必須在戰術位置報到，以熟悉守備區域。

軍方人士告訴中央社記者指出，步兵、裝甲兵基地訓練過去都在北區及南區聯合測考中心實施，砲兵則在砲測中心、化學兵在化生放核訓練中心、工兵在工兵訓練中心實施，這些訓練中心接受最後下基地期末鑑測，但從去年底開始，開始試行回原駐地鑑測。

軍方人士說明，實際作戰場域不在基地，未來全台各作戰區都是國軍測考區域，訓練相關接戰位置及地理特性，熟悉守備範圍，落實國土防衛作戰。

國防部上午回應，基地期末測驗於單位作戰地境進行，可結合戰鬥綜合教練，實施戰術行軍、野戰宿營、戰場經營及作戰計畫演練，使官兵熟稔戰場環境，驗證幹部指參作業及狀況處置能力，強化防衛作戰戰力。（編輯：郭無患）1130325

#中共
#國防部
#國軍
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