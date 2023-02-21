國軍推動實戰化射擊 臥跪立姿105秒連續射擊36發

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（中央社記者游凱翔桃園21日電）為強化官兵射擊，有別於過去僅採臥姿射擊，國軍推動「實戰化射擊」訓練，增加跪姿、立姿，同時必須在1分45秒內完成3姿射擊36發。陸軍今天表示，去年底已完成全軍驗證，今年正式納入官兵訓練及鑑測。

中共頻以戰機、船艦侵擾台灣防空識別區，並數度逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍加強戰備整備，並強化訓練方式；過往實彈射擊訓練均採「臥姿」，為更貼近戰場實況，國軍推動「實戰化射擊」訓練，增加「跪姿」、「立姿」，應用於志願役及未來的1年期義務役。

國防部上午邀請媒體記者赴駐紮桃園楊梅的269旅高山頂營區，由現場官兵展示實戰化射擊。陸軍說明，因應未來作戰型態改變，傳統射擊訓練多為定距、定向、單一目標及姿勢，訓練較缺乏變化，難以應付複雜作戰環境；現在則採取臥、跪、立方式，限時完成目標瞄準與擊發、更換彈匣、故障排除、目標轉移及多重目標射擊等項目。

因應作戰型態改變，步兵訓練指揮部參據近期國際軍事衝突及防衛作戰需求，針對現行訓練方式進行研改。圖為官兵在訓練中從奔跑進入臥姿射擊，逐次強化射擊節奏與穩定性。中央社記者鄭清元攝 112年2月21日

根據國軍規劃的訓練內容，射手須於距離標靶125公尺處待命，射手聞令後，須向前躍進50公尺至75公尺射擊線，中途還須繞過2個掩蔽物。抵達射擊線後，射手採臥姿，朝單人跪姿靶、藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶，以及單人臥姿靶等3個靶，射擊2個彈匣、12發子彈。

隨後，官兵採跪姿向3個靶發射12發子彈，再改以立姿射擊12發子彈；全程必須在1分45秒內完成，3個靶之中，單人跪姿靶須命中6發以上，藏於掩蔽物後方的單人跪姿靶與單人臥姿靶也必須分別命中4發以上，才算合格，只要超時、有一個靶未達「低標」，即判定不合格。

負責規劃此訓練新制的步兵訓練指揮部張家華少校表示，實戰化射擊訓練去年底已完成全軍驗證並頒布準則，今年正式納入官兵訓練及鑑測，雖然師資部分仍尚有不足，但步訓部已強化人員訓練中。

張家華指出，實戰化射擊與傳統臥姿射擊的訓練差異，在於必須加強心肺功能；二一砲指部施延叡士官長解釋，訓練方式區分上肢、下肢及心肺。上肢透過伏地挺身、槓啞鈴進行背部肌群訓練，下肢則透過深蹲，心肺強化則透過短距離間接折返跑，最大困難在於快速持槍移動後的呼吸必須立刻穩定，否則將導致射擊不穩定。（編輯：郭無患）1120221