當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

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（中央社網站28日電）兵役調整方案出爐，總統蔡英文27日召開記者會宣布，義務役自2024年起恢復1年制。除了役期外，薪資與訓練課目也跟著調整，當兵會不會變操？薪資調整為多少？中央社整理相關重點帶你看懂。

何時實施、誰受影響？

2024年1月1日起，2005年1月1日起出生的役男，義務役役期將恢復為1年。

2024年後，2005年以前出生役男是當兵1年還4個月？

2005年1月1日之前出生的役男，仍適用4個月軍事訓練役，不過訓練內容與現在有所不同。4個月軍事訓練役自2023年起，入伍訓練維持5週；部隊訓練為11週，以季為單位，漸進加強訓練強度。

實彈射擊發數，入伍訓練由86發增加至104發，部隊訓練由113發增加至183發。期末測驗將實施三天兩夜宿營及行軍。

2005年出生的役男可以提早入伍嗎？

2005年出生的役男明年滿18歲，符合徵兵年齡。但內政部代理部長花敬群表示，2005年起出生的役男役期是1年，要到2024年1月1日才會啟動徵兵，沒有辦法在2023年申請入伍，這不是擋役男入伍，而是制度變革過程下必要的因應機制。

1年制義務役薪資怎麼算？

（國防部提供）

1年期義務役以二等兵為例，薪額1萬130元、專業加給1萬190元，合計2萬320元，若加上政府負擔的軍人保險、健保與膳食費，合計新台幣2萬6307元。隨著軍階提升，薪資也將相對提升。

2024年後適用4個月役期者，仍維持6510元。

分發模式有什麼變化？

入伍生將分為「一般專長」與「具民間特殊專長」兩類。具一般專長者，可依志趣自選或戶籍地分發至守備部隊、主戰部隊；具民間特殊專長者可至專業部隊發揮所長，退伍後快速與民間職場接軌。

新訓跟以前有何不同？

1年制役男入伍後，要先經過8週入伍訓練（舊制為5週），訓練內容如下：

● 一般課程新增模擬戰場實景抗壓訓練、心理素質分析等，目的是適應實戰環境。

● 體能戰技新增健康管理、運動科學概論，鍛鍊實戰化所需肌耐力。

● 入伍訓練新增戰傷救護與求生、戰術行軍、宿營，培訓戰場求生、自助互助。

● 實彈射擊增加發數，從過去僅有臥姿，改為立、跪、臥姿及行進間射擊，共160發，全部役期不低於800發。

● 傳統刺槍術調整為近戰格鬥訓練，參考美國等先進訓練方式，引入各國現代化訓練模組，以符合現代作戰的需求。

下部隊後要做什麼？

部隊訓練時間也將由8週調整至44週，訓練內容如下：

● 新式武器訓練依任務需求要增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機操作等。

● 增加聯合演訓，執行防衛作戰計畫演練，參與漢光與民安演習。

當兵會變操？訓練項目更多元先進

總統指出，很多人過去對當兵的印象就是老舊訓練，因此她要求國安會跟國防部調整強化訓練內容。未來義務役將參考美國等先進國家的訓練方式，引入各國現代化訓練模組，並增加新式武器操作訓練、增加實戰化訓練課程、增加實彈射擊與聯合演訓，甚至是民防協力等訓練，國軍為此將擴充訓練量能。

總統說，不論是訓場、訓練方法與設備、教官教材或武器裝備，都將做質與量的強化與提升；她舉例，傳統的刺槍術訓練，將進階調整為近戰格鬥訓練，並依任務需求要增加刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機操作等新式武器訓練，以符合現代作戰的需求。

服役年資銜接勞退制度

目前服役年資只能併計軍公教退休年資，將推動修法，讓服役年資銜接勞退制度，並由國防部負擔雇主提撥的責任。

可於大學4年內服完兵役

教育部將與大專院校溝通，如提供彈性修業制度，讓役男可以在大學4年期間，選擇同時完成服役與學業，不因服役而延遲就學或進入職場。

其他國家役期比較

目前仍採行徵兵制的民主國家中，韓國役期為18到21個月，新加坡24個月，以色列最長為24至30個月。

未來女生也要當兵嗎？

蔡總統表示，她對女性參與國防事務樂觀其成，也覺得參與志願役的女性官兵都非常好，是否在義務役含括女性是更大課題，先把現在面臨的問題解決到位後，再進入下階段議題。

可以選替代役嗎？

2024年起，替代役役期也同步延長為1年，薪資比照義務役實領2萬320元。

花敬群說，原則上希望役男只要符合一般役體位都能夠入伍，過去因為兵源過剩等問題，替代役體位較寬鬆，現已決定針對2005年以後出生的役男停止替代役中的「研發替代役」類別。國防部、內政部也會檢討一般役、替代役的體位規範，適度調降替代役體位役男的比例。（編輯：侯少婷、林傑立）1111228