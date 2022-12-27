國防部將恢復1年義務役預備軍士官考選

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（中央社記者游凱翔台北27日電）義務役期將於民國113年起恢復1年，國防部今天表示，由於94年次就讀大專院校的役男，大多數會在116年畢業，未來將比照志願役專業軍士官班考選標準，辦理1年期義務役大專預備軍、士官考選，讓有意擔任基幹役男到部隊學習。

蔡總統下午在總統府召開記者會，宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布從113年1月1日起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年。

針對外界質疑現有軍士官基層幹部編現比不足，恐難以應付義務役男訓練問題，國防部副部長柏鴻輝在記者會表示，為滿足部隊所需領導幹部，自111年起招募1年期志願役預備軍官，以提升基層幹部編現比。

柏鴻輝另外指出，由於94年次就讀大專院校的役男，大多數會在116年畢業，未來將比照志願役專業軍士官班考選標準，辦理1年期義務役大專預備軍士官考選，讓有意願擔任基層幹部的役男，到部隊學習人、事、物管理方面實務；退伍後納入後備編管，可滿足後備部隊基層幹部動員需求。

柏鴻輝提到，志願役將維持現行規模，如有必要可再增員額，並擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，強化現代化、實戰化作戰訓練。

針對恢復1年義務役期所帶來的成效，柏鴻輝表示，1年義務役男經過「入伍、駐地、專精、基地訓練及聯合演訓」等完整、有系統部隊訓練，全役期射擊彈藥發數不低於800發，使役男熟悉建制武器操作與射擊能力。

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柏鴻輝說，除訓練成為一名合格戰鬥兵外，更可依任務需求，就役男軍職專長結合現代化科技，學習國軍紅隼火箭彈，刺針、標槍飛彈及無人機等新型式裝備的操作能力，可提升役男適應未來戰場的各種作戰技能。

柏鴻輝也指出，依內政部提供113年至118年可徵役男人數，預判1年義務役每年入營人數將由約9000人增加至約6萬人，可逐年充實守備部隊戰力，服役期間除施以民防任務訓練，並可培訓成為基層軍、士官幹部，有助縮短動員時效及臨戰訓練時間，迅速恢復戰力。（編輯：蘇龍麒）1111227