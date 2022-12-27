一年制兵役擬可大學4年內完成 立跪臥3射擊姿勢都要會

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義務役役期從民國113年1月1日起改為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男。（中央社製圖）

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（中央社記者王揚宇、游凱翔台北27日電）總統蔡英文今天上午主持國安高層會議討論兵役延長方案，中午邀集執政黨立委討論。與會立委轉述，義務役未來改為1年，從民國113年1月1日起施行，徵集94年次1月1日以後出生役男。

至於義務役薪資部分，鑒於義務役士兵每月薪資始終維持在新台幣6510元，連軍旅期間的開支都可能有所不足。與會立委轉述，這次會調升每月薪資，並依勤務性質給予專業加給；以二兵為例，實領薪資為新台幣2萬320元（薪額1萬130元加上專業加給1萬190元）。

義務役期將延長為一年，新兵訓練將比照志願役，從原本5週增至8週，射擊從過去的臥姿，進行立、跪、臥三種射擊姿勢、共160發；部隊訓練則從8週提升至44週，將學習操作標槍飛彈、刺針飛彈、無人機等武器。

與會立委轉述，一年制義務役的新兵訓練將從原本5週延長至8週，並區分為「一般課程」、「體能戰技」、「兵器訓練」、「戰鬥教練」。

一般課程部分，除了裝備保養、基本教練、衛勤、軍紀安全、法治教育外，另新增模擬戰場實景抗壓訓練、心理素質分析等，目的是適應實戰環境；體能戰技部分，除基本體能、手榴彈基本投擲、500公尺障礙超越外，另新增健康管理、運動科學概論，目的是鍛鍊實戰化所需肌耐力。

兵器訓練部分，除各式武器原理訓練及臥姿鑑定射擊104發，另增加戰鬥間各種姿勢射擊，提升彈藥射擊發數至160發；戰鬥教練部分，除各種戰鬥教練、核生化訓練及震撼教育外，另增加戰傷救護與求生、戰術行軍、宿營，目的培訓戰場求生。

一年制義務役的新兵訓練期間長度，將與志願役官兵入伍訓練相同。國防部曾在12月20日召開記者會宣布，志願役官兵入伍訓練，明年1月1日起從原本5週、230小時，調整為8週、380小時；射擊訓練調整為立跪臥3姿勢及行進間射擊共160發。

與會立委也轉述，書面報告指出除入伍訓練從5週增加至8週外，部隊訓練也將從8週提升至44週，這44週包含「駐地訓練18週」、「專精訓練7週」、「基地訓練13週」及「聯合演訓6週」。

「駐地訓練」為在所駐營區實施職務所需訓練；「專精訓練」則依不同兵科進階訓練；「基地訓練」則是依例如步兵、砲兵等不同兵科，實施綜合專業訓練，使其具備作戰與聯合演習能力；最後的「聯合演訓」則是執行防衛作戰計畫演練，參與漢光、民安等演習。

報告也強調，役男訓練將結合現代化科技，學習新型裝備操作，例如紅隼火箭彈、刺針飛彈、標槍飛彈及無人機等，同時透過各式訓練模擬器、雷射接戰系統等，實施多元模組訓練。

此外，書面報告也提及，未來將與大專院校溝通，就修業方式等提供必要彈性，讓役男不因服役而延遲就學或進入職場。例如，提供彈性修業制度，讓役男可以在大學4年期間，選擇同時完成服役與學業。

蔡總統預計下午3時30分召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」。（編輯：郭無患）1111227